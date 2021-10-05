مواصفات وسعر Oppo Find X4 Pro في مصر والسعودية
أعلنت العملاقة أوبو عن هاتفها Oppo Find X4 Pro الجديد، من فئة الفلاج شييب وبلغ سعره 1150دولار أمريكي، وجاء الجهاز حاملاً معه الأفضل من بين المعالجات و الشاشات، ويبلغ معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، الهاتف مقاوم للغبار ويقاوم الماء لمدة نصف ساعة وعلى عمق متر ونصف، ويحتوي على مستشعرات التسارع والجيرسكوب والبوصلة وألوان الطيف والتقارب، وتأتي الكاميرات الخلفية بأوضاع رائعة مثل التقريب البصري×3، والتقريب الهجين ×5، وعزل، الخلفية، التصوير الليلي، الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.2.
أبرز مواصفات هاتف مواصفات Oppo Find X4 Pro
|الشاشة
|نوعها أموليد، بدقة 3261×1440، وأبعاد الشاشة 20:9، وحجمها 6.7بوصة، ودرجة سطوعها 500 شمعة “عادي” 1300 شمعة “قصوى”،
|المعالج
|ثماني النواة من نوع اQualcomm Snapdragon 888، و معالج الرسومات المتحركة من نوع أدريانو 600، ودقة تصنيعه 5نانومتر.
|الرام
|الرام 8-12 جيجابايت، ونوع الذكراة LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|256جيجابايت ونوعها UFS 3.1
|الكاميرات
|أربع كاميرات خلفية بدقة 50-13-50-3ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
|البطارية
|تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط والشحن اللاسلكي 30 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط والسعة نحو 4500 ملي أمبير.وهي غير قابلة للإزالة
سعر هاتف Oppo Find X4 Pro
|سعر الهاتف في السعودية
|4300 ريال
|سعر الهاتف في مصر
|18000 جنيه
|سعر الهاتف في المغرب
|10200درهم
|سعر الهاتف في الجزائر
|152800دينار
كانت هذه أبرز مواصفات Oppo Find X4 Pro الجديد
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