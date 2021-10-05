مواصفات وسعر Oppo Find X4 Pro في مصر والسعودية

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت العملاقة أوبو عن هاتفها Oppo Find X4 Pro الجديد، من فئة الفلاج شييب وبلغ سعره 1150دولار أمريكي، وجاء الجهاز حاملاً معه الأفضل من بين المعالجات و الشاشات، ويبلغ معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، الهاتف مقاوم للغبار ويقاوم الماء لمدة نصف ساعة وعلى عمق متر ونصف، ويحتوي على مستشعرات التسارع والجيرسكوب والبوصلة وألوان الطيف والتقارب، وتأتي الكاميرات الخلفية بأوضاع رائعة مثل التقريب البصري×3، والتقريب الهجين ×5، وعزل، الخلفية، التصوير الليلي، الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد11 مع واجهة مستخدم  ColorOS 11.2.

مواصفات وسعر Oppo Find X4 Pro في مصر والسعودية

أبرز مواصفات هاتف مواصفات Oppo Find X4 Pro 

الشاشة  نوعها أموليد، بدقة 3261×1440، وأبعاد الشاشة 20:9، وحجمها 6.7بوصة، ودرجة سطوعها 500 شمعة “عادي”  1300 شمعة “قصوى”،
المعالج ثماني النواة من نوع اQualcomm Snapdragon 888، و معالج الرسومات المتحركة من نوع أدريانو 600، ودقة تصنيعه 5نانومتر.
الرام  الرام 8-12 جيجابايت، ونوع الذكراة LPDDR5
الذاكرة الداخلية  256جيجابايت ونوعها UFS 3.1
الكاميرات أربع كاميرات خلفية بدقة 50-13-50-3ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.
البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط والشحن اللاسلكي 30 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط والسعة نحو 4500 ملي أمبير.وهي غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Oppo Find X4 Pro

سعر الهاتف في السعودية 4300 ريال
سعر الهاتف في مصر 18000 جنيه
سعر الهاتف في المغرب 10200درهم
سعر الهاتف في الجزائر 152800دينار

كانت هذه أبرز مواصفات Oppo Find X4 Pro الجديد

 

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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