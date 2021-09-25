مواصفات وسعر IPhone 13 pro max وأهم مميزات أيفون 13 برو ماكس وكيفية شرائه

قامت شركة ابل بالإعلان عن أحدث أصدارات الشركة للهواتف وهو iPhone 13 pro max واعتباره الهاتف الرائد المتميز الذي يعتبر الأعلى بالنسبة لما يحتوي عليه من مواصفات والأعلى في السعر أيضا، أذا يأتي أيفون 13 برو ماكس بعدد من المميزات تواجهها مجموعة من العيوب نستعرضها في السطور القادمة، ونتعرف علي سعره ومواصفاته وأيضا موعد صدوره.

IPhone 13 pro max

يحتوي iPhone 13 pro max على عدد من المواصفات والمميزات العالية التي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

أولا يكون منها مساحة الشاشة التي تعد الأكبر في السلسلة وتكون بمساحة 6.7 انش.

كما تدعم الشاشة الي 120 هرتز.

يستخدم أيفون 13 برو ماكس معالج A15 Bionic.

هذا المعالج هو الذي يستطيع المستخدم الحصول من خلاله على استخدام يومي عالي.

سواء كان ذلك من الجودة أو سواء بالنسبة الى استخدام الكاميرا أو الألعاب الثقيلة.

مواصفات ايفون 13 برو

يدعم iPhone 13 pro max ال NFC.

وزن الهاتف 240 جرام.

يقوم الهاتف بدعم شبكات اتصال 2G و 3G و4G و5G الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يتمتع ايفون 13 برو مكس بخاصية مقاومة الماء وذلك بشهادة IP68.

يدعم الهاتف ميكروفون أضافي وذلك من أجل عزل الضوضاء.

أصدار البلوتوث 5.0 فضلا عن دعم ال Dual band، hos pot.

يدعم ايفون 13 برو مكس تحديد الموقع الجغرافي GPS.

بطارية iPhone 13 pro max بحجم 4373 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

موعد نزول ايفون 13 برو max

تم بالفعل نزول iPhone 13 pro max بالأسواق في يوم امس الجمعة الموافق 24 من سبتمبر الجاري وبدا استلام العملاء للهواتف، ويتم حجز ايفون 13 برو مكس عبر المواقع الإلكترونية والأنترنت، من اجل التلقي السريع له والاستفادة من المواصفات المميزة التي أعلنت عنها ابل في مؤتمر عالمي قامت به الشركة في تاريخ 12 من هذا الشهر.

سعر ايفون 13 برو ماكس في مصر

بحسب آخر تحديث قامت به شركة ابل للإعلان عن سعر iphone 13 pro max فان هذا السعر بالدولار الأمريكي يكون كالاتي: