مواصفات وسعر Honor Magic Vs2؛ التكنولوجيا المتطورة في تصميم أنيق

كشفت الشركة العريقة Honor في حدث خاص الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي، الـ Honor Magic Vs2.

ويتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق الذي يضم شاشات ذات تقنية LTPO OLED، مقدمًا بسعر يتراوح حول 958 دولار.

تصميم الهاتف قوي ورشيق، فقد تم تصنيعه من سبائك المغنيسيوم مع مفصل شاشة من التيتانيوم، مما جعل وزنه 229 جرام فقط، محققًا تقدمًا عن نسخته السابقة Magic V2 والتي وزنت 231 جرام.

عند الحديث عن الأبعاد، يأتي الهاتف بسماكة 10.7 مم عند طيه و5.1 مم عند فتحه.

تتميز الشاشة الخارجية بحجم 6.43 إنش ودقة عرض تصل إلى 1060 × 2376 بيكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتز، بينما يصل سطوعها الأقصى إلى 2500 nit.

أما الشاشة الداخلية، فهي أيضًا من نوع LTPO OLED، بحجم 7.9 إنش، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، وتقنية HDR 10+. كما تضم الشاشة الداخلية كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ودعم لإدخال القلم الذكي Stylus.

داخل الهيكل، يتمتع الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، مع خيارات ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت، وسعات تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

فيما يتعلق بقدرات التصوير، يتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وأخرى بزواية واسعة بنفس الدقة.

ويعمل الهاتف بواجهة MagicOS 7.2، المبنية على نظام Android 13، مع تحسينات عديدة في تجربة المستخدم.

تم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 5000 mAh، ودعم شحن سريع بقوة 66W.

وسيكون الهاتف متاحًا في ألوان متنوعة تشمل الأزرق والأسود والبنفسجي، وبسعر يبدأ من 958 دولار.

جدول مختصر بالمواصفات