“منافس العمالقة”.. هواوي تتحدى بـ “نوفا nova 9 Pro” سُداسي الكاميرات بمواصفات رهيبة
على غرار هونر 50، كشفت شركة هواوي رسميًا عن هاتفها الجديد الرائع: Huawei nova 9 Pro، الذي وصفه الكثير من المحللين بـ فلاجشيب الغلابة، نظرًا لإمكانياته الرهيبة التي تنافس أحدث الإصدارات الرائدة، بالرغم من سعر الذي يُصنف مع الفئة المتوسطة الأعلى، فيأتي بالألوان الأسود والأرزق والأخضر والبنفسجي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.3 مم، العرض 74.4 مم، السُمك 8 مم، بينما يبلغ وزنه 186 جرام تقريبًا، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
أبرز مواصفات Huawei nova 9 Pro
|الشاشة
|من نوع OLED، بحجم 6.72 بوصة، ودقة 1236×2676 بكسل (+FHD)، مع أبعاد 19.5:9، ونسبة الشاشة 91.2%، وكثافة البيكسلات 439 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، مزودة بوضع حماية العين والوضع الليلي.
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 2.0
|الذاكرة والرامات
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|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 4G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 642L
|الكاميرات والفيديو
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|الشحن والبطارية
|بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات
|إضافات أخرى
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سعر هواوي نوفا 9 برو
أما عن سعرهاتف Huawei nova 9 Pro، فيأتي بقيمة 540 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل:
- في مصر: 8900 جنيه.
- في السعودية: 2100 ريال.
- في الإمارات: 1980 درهم.
- في المغرب: 5000 درهم.
- في الجزائر: 76800 دينار.