“منافس العمالقة”.. هواوي تتحدى بـ “نوفا nova 9 Pro” سُداسي الكاميرات بمواصفات رهيبة

على غرار هونر 50، كشفت شركة هواوي رسميًا عن هاتفها الجديد الرائع: Huawei nova 9 Pro، الذي وصفه الكثير من المحللين بـ فلاجشيب الغلابة، نظرًا لإمكانياته الرهيبة التي تنافس أحدث الإصدارات الرائدة، بالرغم من سعر الذي يُصنف مع الفئة المتوسطة الأعلى، فيأتي بالألوان الأسود والأرزق والأخضر والبنفسجي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 163.3 مم، العرض 74.4 مم، السُمك 8 مم، بينما يبلغ وزنه 186 جرام تقريبًا، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

أبرز مواصفات Huawei nova 9 Pro

الشاشة من نوع OLED، بحجم 6.72 بوصة، ودقة 1236×2676 بكسل (+FHD)، مع أبعاد 19.5:9، ونسبة الشاشة 91.2%، وكثافة البيكسلات 439 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، مزودة بوضع حماية العين والوضع الليلي. نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 الذاكرة والرامات الرام 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة الرام LPDDR4x الذاكرة الخارجية لا يدعم المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 4G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ثُماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 642L الكاميرات والفيديو 4 كاميرات خلفية:

الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF.

التقاط الصور بزاوية واسعة.

تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.

تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K

كاميرا السيلفي مزدوجة:

الكاميرا الأولى رئيسية بدقة 32 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 32 ميجابكسل. الشحن والبطارية بطارية بسعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات إضافات أخرى تقنية NFC

منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

السماعات الخارجية

منفذ 3.5mm

راديو FM

جيروسكوب

التقارب

البوصلة

الشاحن (100 واط)

كابل USB Type-C

جراب للحماية

يهمك أيضًا:

“ملك التصوير” Huawei P50 Pro أقوى هواتفها لهذا العام

“Huawei nova 9 pro” هاتف مثالي قد يحاكي تصميم كاميرات p50

هواوي تحرق الأسعار بـ Nova Y60 هاتف أنيق بمواصفات حديثة

نوفا Huawei nova 8 هاتف شبابي مثالي السعر والمواصفات

أبرز تسريبات عملاق هواوي الجديد “Mate 50 Pro”

سعر هواوي نوفا 9 برو

أما عن سعرهاتف Huawei nova 9 Pro، فيأتي بقيمة 540 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: