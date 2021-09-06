هواوي تعود بـ”Huawei nova 9″.. هاتف شبابي بتصميم أنيق ومواصفات جبارة

أعلنت شركة هواوي الصينية، رسميًا عن طرح هاتفها الجديد Huawei nova 9 في 23 سبتمبر القادم، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة التي تناسب مختلف الأذواق، لعل من أبرزها، محاكاة P50 في وضعية الكاميرات، كما يأتي بأبعاد 163.2 × 74.1 × 7.9 ملم، مع وزن 185 جرام، حاملاً شريحتين من نوع sim، وسيتوفر بالألوان الأسود والأزرق والأخضر،ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، على أن يكون بسعر متناسب مع إمكانياته القوية.

أبرز مواصفات Huawei nova 9

الشاشة من نوع أوليد تعمل باللمس، 1 مليار لون، تأتي بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 1235 × 2675 بكسل، مع طبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا، ومعدل التحديث 144 هرتز. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 10 وواجهة المستخدم EMUI 12.5. الكاميرات والفيديو الخلفية رباعية:

الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، فتحه عدسة f/1.9

الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، فتحه عدسة f/2.4

الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل، فتحه عدسة f/2.4

الرابعة بدقة 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه f/2.2

مميزات الكاميرا فلاش ليد، بانوراما، HDR

تصوير الفيديو 8K، بمعدل 30/60 إطارً بالثانية

مثبت الكتروني gyro-EIS

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، فتحه عدسه f/2.42 المعالجات من نوع Kirin 9000 5G بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu Mali-G78 MP24 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت التخزين 256/512 جيجابايت، UFS 3.X البطارية بسعة 4500 ملي أمبير، من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120W

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سعر هواوي نوفا 9

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف هواوي الجديد نوفا 9 بسعر 900 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: