هواوي تعود للواجهة بـ “نوفا Nova 9 Pro”.. أحدث هواتفها بمواصفات رائدة
هاتف جديد من هواوي تستعد لإطلاقه خلاله أيام، تستهدف الشركة من ورائه تحقيق نسب مبيعات كبيرة، محاولة الظهور والعودة القوية مجددًا، في ظل القيود المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات: Nova 9 Pro يشبه إلى حد كبير سلسلة Honor 50 pro، حيث يأتي بالألوان الأسود والأخضر والأرجواني والأصفر المتدرج، مع أبعاد الطول 163.3 مم، والعرض 74.1 مم، والسُمك 7.9 مم، ويبلغ وزنه 184 جرام، ويدعم الهاتف جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع Nano SIM في وضع الاستعداد.
أبرز مواصفات Nova 9 Pro
|الشاشة
|من نوع أوليد بحجم 6.72 بوصة، ودقة 1236×2676 بكسل (+FHD)، كثافة البيكسلات 439 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Kirin 985 بدقة التصنيع 7 نانومتر ثماني النواة، ومعالج الرسومات Mali-G77.
|الرامات والذاكرة
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 11
|الكاميرات والفيديو
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|الشحن والبطارية
|بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع 66 وات.
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سعر هواوي نوفا 9 برو
من المتوقع أن يتم طرح هاتف نوفا Nova 9 Pro بسعر 570 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:
- في مصر: 8900 جنيه
- في الجزائر: 76800 دينار
- في المغرب: 5000 درهم
- فى السعودية: 2100 ريال