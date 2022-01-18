مواصفات وسعر هاتف Vivo Y55 5G الجديد 2022

أصبحت شركة فيفو Vivo في السنوات الاخيرة من أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث تتميز هواتف فيفو بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها المميزة، و منذ أيام قليلة أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق أجدد هواتفها Vivo Y55 5G الاقتصادية حيث يضم الهاتف بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 مللي أمبير بشحن سريع بقوة 18 واط، كما أن الهاتف يضم ثلاث كاميرا خلفية تصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ويدعم كافة الاجيال حتى الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف Vivo Y55 5G

التصميم والأبعاد الهاتف مصنوع من الخلف من البلاستيك، ومن الأمام مصنوع من الزجاج.

يصل وزنه 187 بوصة.

طوله 164 مم، عرض 75.9 مم، سمك 8.3 مم.

متوفر باللون الأسود، الأزرق. الشاشة الشاشة من نوع IPS LCD.

يصل حجم الشاشة 6.58 بوصة.

دقة الشاشة 2408×1080 بكسل.

بمعدل تحديث 90 هرتز.

النظام نظام تشغيل الهاتف الاندرويد 12. المعالج المعالج من نوع MT6833 Dimensity 700 5G.

معالج رسوم Mali-G57 MC2.

البطارية الهاتف يضم بطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 5000 مللي امبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

الاتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

يدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi hotspot.

Wi-Fi Direct.

تقنية NFC.

GPS. المستشعرات البصمة.

التسارع.

الدوران.

التقارب.

البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Vivo Y55 5G

الكاميرا الخلفية الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9.

دقة الكاميرا الثانية و الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

فلاش ليد.

يدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الامامية دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية واسعة.

دقة الفيديو 1080P.

سعر هاتف Vivo Y55 5G

تم إطلاق هاتف Vivo Y55 5G في الأسواق في منتصف شهر يناير 2022، الهاتف متوفر بالأسعار التالية: