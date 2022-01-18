مواصفات وسعر هاتف Vivo Y55 5G الجديد 2022
أصبحت شركة فيفو Vivo في السنوات الاخيرة من أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث تتميز هواتف فيفو بسعرها الاقتصادي ومواصفاتها المميزة، و منذ أيام قليلة أعلنت شركة فيفو Vivo عن إطلاق أجدد هواتفها Vivo Y55 5G الاقتصادية حيث يضم الهاتف بطارية ضخمة يصل سعتها 5000 مللي أمبير بشحن سريع بقوة 18 واط، كما أن الهاتف يضم ثلاث كاميرا خلفية تصل دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ويدعم كافة الاجيال حتى الجيل الخامس 5G.
مواصفات هاتف Vivo Y55 5G
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|البطارية
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Vivo Y55 5G
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الامامية
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سعر هاتف Vivo Y55 5G
تم إطلاق هاتف Vivo Y55 5G في الأسواق في منتصف شهر يناير 2022، الهاتف متوفر بالأسعار التالية:
- سعره عالمياً 285 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 4800 جنيه مصري.
- في السعودية 980 ريال سعودي.