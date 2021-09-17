مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy W22 في مصر

سامسونج Galaxy W22 هو أحدث هاتف محمول من شركة Samsung للهواتف الذكية والإلكترونيات في كوريا الجنوبية وقد تم إطلاقه في الصين.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن هاتف سامسونج الجديد هو مجرد نسخة معدلة من هاتف “Samsung Galaxy Z Fold3 5G”، والذي تم إطلاقه في أسواق متعددة حول العالم منذ حوالي شهر، ولعل أبرز الاختلاف بينهما هي من حيث:

المظهر واللون والسعر.

أيضا فشاشة “ جالكسي Z فولد 3 ” سوداء، وشاشة “ جالكسي W22 ” فضية.

” سوداء، وشاشة “ ” فضية. اضافة الى أن سعر “جالكسي W22” أغلى من “Galaxy Z Fold 3“.

سنعرض لكم هذا المقال من موقع نجوم مصرية والذي سيضم مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

هاتف Samsung Galaxy W22 ومواصفاته:

مزود بشاشة Dynamic AMOLED قابلة للطي بحجم: 7.7 بوصة.

الدقة: 1768 × 2208 بكسل.

جودة عرض الهاتف المحمول: HDR10 + .

معدل التحديث: 120 هرتز في الثانية.

الشاشة بغطاء واقي: Super Alumed .

يعتمد Galaxy W22 من سامسونج، بواجهة مستخدم One UI على نظام Android 11، بمعالج ثماني النواة: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G .

أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو: Adreno 660.

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف، بدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا الثلاثية، وكاميرا مزدوجة أمامية، الأولى بدقة 16 ميجا بكسل، والأخرى بدقة 12 ميجا بكسل.

بالنسبة للبطارية: وجدنا أن سعتها 4500 مللي أمبير، وتقبل الشحن السريع بسعة 50 وات.

سعر سامسونج Galaxy W22:

الهاتف الجديد من شركة Samsung الكورية سيأتي بنسخة وحيدة، بذاكرة: 512 + 12 جيجابايت، وسيتم إدراجه بسعر أعلى من Galaxy Z Fold 3 ،

ومن المتوقع انه سيباع مقابل ما يقرب من 2300 دولار أمريكي أي ما يعادل 8625 ريال سعودي أي ما يعادل 36100 جنيه مصري، قد يختلف سعر الهاتف حسب لون النسخة، لأنه يحتوي على لونين: الذهبي والأسود.