بكاميرا عالية الأداء وأرخص سعر أوبو تطلق هاتفها أوبو رينو 9 منافس سامسونج
أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية عن أحدث هواتفها الذكية أوبو رينو 9 والذي سيكون من أقوي المنافسين لهواتف سامسونج من حيث السعر والمواصفات، حيث أن الهاتف الجديد قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بكاميرات عالية الأداء، وسوف نتناول في السطور القليلة المقبلة مواصفات وسعر هاتف أوبو رينو 9.
مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 9 :-
يمكن من خلال الجدول التالي التعرف على مواصفات وإمكانيات هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 9، حيث يأتي الهاتف بالمواصفات الآتية:-
|جسم الهاتف
|يمتاز بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 174 وأبعاده 162.3×74.2×7.2 ملم
|المعالج
|من نوع Snapdragon 778G ثماني النواة مطور من قبل شركة كوالكوم بدقع تصنيع 6 نانومتر.
|الذاكرة
|ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجا بايت.
|الشاشة
|من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +HD Full وتبلغ دقة الشاشة 1080× 2412 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكثافة البيكسلات 394 بيكسل في كل بوصة، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، والشاشة مزودة بطبقة حماية نوعها Asahi Glass AGC DT- Star2، ويبلغ نسبة سطوعها 800 شمعة في الوضع العادي ويصل إلى 950 شمعة عند عرض صور HDR ومحتوى فديو +HDR 10
|الشبكات
|يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس 5G.
|الكاميرا
|كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بكسل ومستشعر بدقة 2 ميجا بكسل للعزل، وكاميرا أمامية للصور السليفي بدقة 32 ميجا بكسل، وتدعم الضبط التلقائي للصورة، وجودة تصوير الفيديوها 1080 بكسل.
|البطارية
|يعمل الهاتف ببطارية قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.
|واجهة المستخدم
|واجهة المستخدم Color OS 13 والمسندة إلى نظام تشغيل Android 13.
|الألوان
|يأتي الهاتف في أربعة ألوان هي الأسود والذهبي والوردي المتدرج والأحمر.
|سعر الهاتف
|يبلغ سعر الهاتف 299 دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 1.230 ريال سعودي ونحو 249 دينار أردني، و1.200 درهم أمارتي، 7500 جنيه مصري.
|موعد نزوله الأسواق
|يبدأ نزوله في الأسواق رسمياً اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2022