بكاميرا عالية الأداء وأرخص سعر أوبو تطلق هاتفها أوبو رينو 9 منافس سامسونج

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية عن أحدث هواتفها الذكية أوبو رينو 9 والذي سيكون من أقوي المنافسين لهواتف سامسونج من حيث السعر والمواصفات، حيث أن الهاتف الجديد قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه مزود بكاميرات عالية الأداء، وسوف نتناول في السطور القليلة المقبلة مواصفات وسعر هاتف أوبو رينو 9.

مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 9 :-

يمكن من خلال الجدول التالي التعرف على مواصفات وإمكانيات هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 9، حيث يأتي الهاتف بالمواصفات الآتية:-