مواصفات وسعر هاتف Oppo F19s صاحب أقوي معالج وبطارية والسعر مفاجأة

كشفت شركة آوبو عن مواصفات وسعر هاتف Oppo F19s صاحب أقوي معالج وبطارية، والمتوافر بالاسواق العالمية والعربية في 27 سبتمبر 2021 بسعر مغري جداً للشراء، حيث يضم الهاتف مجموعة خاصة من المميزات والمواصفات التي تحث الكثيرون باقتناء هذا الجوال الذكي”آوبو F19s” والذي يأتي تحت سلسلة هواتف Oppo الذكية والمتضمنة تقنيات ذات جودة عالية والمسؤول عنها المعالج الذي يحتويه الهاتف، كما يراه الخبراء أن هذا الجوال ضمن الهواتف رخيصة الثمن وعالية المواصفات والتي تلبي رغبات واحتياجات الملايين من الشباب والكبار.

نظام التشغيل Android 11 الشاشة 6.43 بوصة. البطارية 5000 مللي أمبير. الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

مواصفات هاتف Oppo F19s

نظام تشغيل الهاتف: أندرويد 11.

نظام تشغيل الهاتف: أندرويد 11. مواصفات الشاشة: حجم 6.43 بوصة، نوع الشاشة Amoled تضم أكثر من 16 مليون لون.

دقة الشاشة 1080*2400 بكسل، وكثافة بكسلات 409 لكل بوصة.

طبقة حماية من الزجاج غوريلا 3.

المعالج: ثماني النواة.

معالج رسوميات: Andrew 610.

الذاكرة العشوائية: 6 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية: الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة f 1.8، والثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل والثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4 f.

الهاتف يدعم فلاش ليد مزدوح اللون مع HDR.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f 2.0.

يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع مكبر الصوت.

يدعم أجهزة الاستشعار والتسارع والبوصلة والقرب.

حجم البطارية: 5000 مللي أمبير من نوعية ليثيوم بوليمر.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

سعر هاتف اوبو F19s

سعر جوال oppo F19s في السعودية 905 ريال سعودي.

905 ريال سعودي. سعر هاتف اوبو F19s في مصر 3800 جنية.

3800 جنية. سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 242 دولار.

سعر الجوال في الهند 17940 روبية.

سعر الموبايل في العراق 353199 دينار.

احدث هواتف Oppo

أطلقت شركة آوبو الصينية خلال الشهر الجاري اكثر من هاتف أبرزهم التالي:

كما أطلقت الشركة عن Oppo Watch 2 واحدة من العلامات التجارية التي ارتفع عليها البحث في بداية الشهر الجاري نظرا لما تحتويه Oppo Watch 2 من مواصفات خيالية.

وصلنا إلي نهاية شرح مواصفات وسعر هاتف Oppo F19s صاحب أقوي معالج وبطارية.