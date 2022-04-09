بمواصفات خرافية.. تعرف على سعر هاتف Oppo A74 في مصر والسعودية 2022

بالرغم من أن هاتف Oppo A74 ليس أقوى هواتف سلسلة الـ A التي تقدمها شركة أوبو الصينية، إلا أن ذلك الهاتف استطاع أن يكون منافس قوى لباقي هواتف السلسة، حيث أن هذا الموبايل تم الإعلان عنه منتصف العام الماضي ليأتي بتصميم عصري وجذاب بالإضافة لشاشة من نوع أموليد بحجم 6.43 بوصة وبطارية ضخمة، عمومًا، من خلال الفقرات التالية سنتعرف على سعر هاتف Oppo A74 في مصر والسعودية وبعض المواصفات التي يأتي بها الهاتف.

بداية، استطاعت شركة أوبو الناشئة تكوين قاعدة ضخمة من المستخدمين حول العالم في وقت قصير، ويرجع ذلك بسبب هواتف الفئة المتوسطة التي تعمل شركة أوبو الصينية على تقديمها للمستخدمين من وقت لآخر، فهواتف شركة أوبو المتوسطة والاقتصادية توفر للمستخدمين كل ما يبحثون عنه في سوق الهواتف الذكية بالمقارنة مع السعر البسيط، لكن من الجدير بالذكر أن شركة Oppo الناشئة قد لا تكون في نفس مستوى الشهرة التي تتمتع به بعض الشركات الكبرى كسامسونج وآبل وشاومي، لكن لحسن الحظ استطاعت شركة أوبو حفر علامتها التجارية داخل الأسواق المحلية والعالمية على السواء، حيث أن الشركة حاليًا مصنفة ضمن أفضل 5 شركات صينية مصنعة للهواتف الذكية حول العالم وفي المملكة المتحدة وبعض بلدان شرق آسيا، عمومًا، دعونا نتعرف على أهم مواصفات موبايل Oppo A74.

مواصفات هاتف Oppo A74 الرائد

يأتي هاتف أوبو A74 بطول 160.3 مم وبعرض 73.8 مم وبسمك 7.95 مم، كما أن وزن الهاتف يبلغ 175 جرام، ويدعم هاتف Oppo A74 شريحتين اتصال من نوع NANO SIM، كما يدعم شبكات الاتصال الحديثة، حيث يدعم الـجيل الرابع 4G والـجيل الثالث 3G والـجيل الثاني 2G.

وبالنسبة للشاشة، فهي من نوع AMOLED بجودة FHD+ ومساحة 6.43 إنش، مع معدل كثافة 409 بكسل لكل إنش، كما تحتل الشاشة نسبة 90.8% من الواجهة الأمامية وتدعم كذلك الوضع المظلم الـ Dark Mode.

وبالنسبة لمساحة التخزين، فيأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجا بايت، كما أن الهاتف يدعم زيادة الذاكرة عن طريق كارت ميموري بمنفذ مخصص.

وبالنسبة للمعالج، فالهاتف قوي الأداء بالنسبة للألعاب، حيث يأتي أوبو A74 بمعالج Snapdragon 662 من شركة كوالكم بتكنولوجيا الـ 11 نانو، كما يأتي مع معالج رسومي Adreno 610، كما يعمل هاتف Oppo A74 بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ColorOS 11.1 المطورة من قبل شركة أوبو.

أما بالنسبة للكاميرا، فيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، كما أن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث أن الكاميرا الأساسية للهاتف تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7، كما تأتي الكاميرا الخاصة بتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، كما تأتي الكاميرا الخاصة بعمل العزل والبورتريه بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 بالإضافة لفلاش من نوع LED، مع ملاحظة أن الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف.

وبالنسبة لبطارية الهاتف، فهي من نوع ليثيوم أيون وتأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ومن الجدير بالذكر أن بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة، مع دعم الـ SuperVOOC 2.0.

وبالنسبة لمنافذ الهاتف، فالهاتف يدعم منفذ الـ USB من نوع Type-C كما يدعم خاصية الـ OTG، بالإضافة لذلك يدعم الهاتف منفذ بحجم 3.5 مم خاص بسماعات الأذن.

محتويات صندوق أوبو A74

هاتف Oppo A74 موجود بطاقة الضمان موجود أداة قاذف SIM موجود دليل البدء السريع موجود حافظة واقية موجود كابل USB موجود سماعة موجود شاحن موجود

سعر موبايل Oppo A74

بالرغم من أن الهاتف يفتقد لبعض المزايا التي يبحث عنها المستخدمين، على سبيل المثال، لا يدعم الهاتف تقنية الاتصال قريب المدى “Near Field Communication” كذلك لا يدعم تصوير الفيديوهات بدقة الـ 4K، إلا أن الهاتف يتميز بوجود بطارية كبيرة ومناسبة للأداء والاستخدام اليومي، ليس هذا فحسب، بل يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واط علاوة على أن الهاتف يأتي بشبكات قوية كعادة هواتف شركة أوبو، عمومًا، يأتي هاتف Oppo A74 في الأسواق المصرية بسعر 5000 جنيه مصري، كما أن سعر الهاتف في السعودية حوالي 1022 ريال سعودي.