بتصميم أنيق وعصري وسعر رخيص.. مواصفات هاتف HONOR X8 5G

طرحت شركة هونر صاحبة العلامة التجارية العالمية HONOR، هاتفها الجديد HONOR X8 5G اليوم في أسواق منطقة الشرق الأوسط، حيث يأتي هاتف HONOR X8 5G بمميزات عديدة أهمها بطارية ذات عمر طويل الأمد، بالاضافة إلى قدرته على فتح العديد من التطبيقات في ذات الوقت، ناهيك عن التصميم الأنيق والعصري، وأخيراً بالسعر الرخيص نسبياً بالمقارنة لإمكانياته الهائلة.

مواصفات وسعر هاتف HONOR X8 5G:-

يأتي الهاتف الجديد HONOR X8 5G بمواصفات رائعة وألوانه الجميله اللافتة للنظر، ويمكن التعرف على مواصفاته من خلال الجدول التالي:-

المواصفات الشاشة تمثل الشاشة نحو 89.1% من جسم الهاتف، وهي من نوع IPS LCD باللمس ودقتها 2388 × 1080 بكسل وتتضمن 16 مليون لون، ومعدل التحديث يبلغ نحو 90 هرتز. هيكل الهاتف أبعاد الهاتف 163.4× 74.7 × 7.5 ملم، ووزن الهاتف 177 جرام ، مع واجهة زجاجية وإطار خلفي من البلاستيك. المعالج المعالج من نوع snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو متر + معالج رسومي من نوع Adreno 610 وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، أما الذاكرة الداخلية فتبلخ 128 جيجا بايت، مما يتيح للمستخدمين فتح عدة تطبيقات في ذات الوقت. الكاميرا الأمامية تاتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة تبلغ 2.5/F الكامير الخلفية رباعية الأولي وهي الكاميرا الأساسية دقتها 64 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة 1.8/F، أما الكاميرا الثانية فتبلغ دقتها 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F، حيث تعد هذه الكاميرا مختصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة فهي المختصة بالتصوير الماكرو وتبلغ دقتها 2 ميجا بكسل، وأخيراً الكاميرا الرابعة فهي الكامير التي تقوم بعمل العزل والبورتريه ودقتها 2 ميجا بكسل وذات فتحة عدسة 2.4/F. البطارية بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير ذات عمر طويل الأمد. نظام التشعيل Android11 + خدمات GMS الألوان تم تصنيع الهاتف فى ثلاثة ألوان مذهلة وهي أسود منتصف الليل، أزرق محيطي، فضي التيتانيوم. سعر الهاتف يتوفر في السعودية بسعر 919 ريال سعودي، و899 درهم إماراتي، ونحو 4500 جنيه مصري.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري جداً، حيث يتميز التصميم بحواف مسطحة وزوايا مستديرة بشكل جميل من جميع الجهات يتيح إمساكه بشكل مريح، كما يمكن أن ينزلق بسهولة داخل حقائق اليد، مما يمكن المستخدمين من حمله بسهوله ودون الشعور بأي ثقل.