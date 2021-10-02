مواصفات وسعر هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5 في السعودية ومصر
أعلنت شركة Vivo عن هاتفها Vivo iQOO Z5 الجديد، من الفئة المتوسطة والذي يعطي قيمة جيدة مقابل سعره البالغ 325 دولار أمريكي، الهاتف مدعوم بمعالج سناب دراجون 778G 5G وهو من أقوى المعالجات في الفئة المتوسطة لعام 2021، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، ويوجد على ظهر الهاتف ثلاث كاميرات مختلفة الدقة، مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K.
أبرز مواصفات هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5
|الشاشة
|نوعها IPS LCD، وحجمها 6.67 انش، بدقة 2400×1080بكسل، ودرجة سطوعها 650 شمعة، وكثافة البيكسل فيها بنحو 395 بكسل في كل انش، ومعدل تحديث الشاشة 120هرتز.
|المعالج
|معالج ثماني النواة هو الأقوى في فئته كوالكم سناب دراجون 778G 5G، ودقة تصنيعه 6 نانومتر، ومعالج الرسوم المتحركة أدريانو 642.
|الرام
|الرام 8 أو 12 جيجابايت، ونوع الذكراة LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|128 أو 256جيجابايت ونوعها UFS 3.1
|الكاميرات
|بدقة 64 – 8 – 2ميجابكسل، و الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
|البطارية
|تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مقدمة من ليثيوم بو، وسعتها 5000 ملي أمبير وهي غير قابلة للإزالة
|نظام التشغيل
|أندرويد11 ومع واجهة مستخدم Funtouch 12
مزايا إضافية في هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5
|أبعاد الهاتف
|طوله 164.7مم، وعرضه 76.7مم، وسُمكه 8.5مم، ووزنه 192 جرام
|شبكات الاتصال
|يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس
|عدد الشرائح
|يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
|مميزات الكاميرات الخلفية
|عزل الخلفية، التركيز التلقائي، التقريب الرقمي، العنوان الجغرافي، التركيز باللمس، التركيز التلقائي، التصوير الليلي، المؤقت الذاتي، تقنية HDR.
سعر هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5
|سعر الهاتف في السعودية
|1200 ريال
|سعر الهاتف في مصر
|5100جنيه
|سعر الهاتف في المغرب
|2800 درهم
|سعر الهاتف في الجزائر
|44300 دينار
كانت هذه أبرز مواصفات هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5 الجديد
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