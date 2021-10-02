مواصفات وسعر هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5 في السعودية ومصر

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة Vivo عن هاتفها  Vivo iQOO Z5 الجديد، من الفئة المتوسطة والذي يعطي قيمة جيدة مقابل سعره البالغ 325 دولار أمريكي، الهاتف مدعوم بمعالج سناب دراجون 778G 5G وهو من أقوى المعالجات في الفئة المتوسطة لعام 2021، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع، ويوجد على ظهر الهاتف ثلاث كاميرات مختلفة الدقة، مع إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K.

سعر ومواصفات فيفو ايكو زد 5 في مصر في السعودية

أبرز مواصفات هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5

الشاشة  نوعها IPS LCD، وحجمها 6.67 انش، بدقة 2400×1080بكسل، ودرجة سطوعها 650 شمعة، وكثافة البيكسل فيها بنحو 395 بكسل في كل انش، ومعدل تحديث الشاشة 120هرتز.
المعالج  معالج ثماني النواة هو الأقوى في فئته كوالكم سناب دراجون 778G 5G، ودقة تصنيعه 6 نانومتر، ومعالج الرسوم المتحركة أدريانو 642.
الرام  الرام 8 أو 12 جيجابايت، ونوع الذكراة LPDDR5
الذاكرة الداخلية 128 أو 256جيجابايت ونوعها UFS 3.1
الكاميرات  بدقة 64 – 8 – 2ميجابكسل، و الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
البطارية  تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مقدمة من ليثيوم بو، وسعتها 5000 ملي أمبير وهي غير قابلة للإزالة
نظام التشغيل  أندرويد11 ومع واجهة مستخدم Funtouch 12

 مزايا إضافية في هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5

أبعاد الهاتف طوله 164.7مم، وعرضه 76.7مم، وسُمكه 8.5مم، ووزنه 192 جرام
شبكات الاتصال يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس
عدد الشرائح يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
مميزات الكاميرات الخلفية  عزل الخلفية، التركيز التلقائي، التقريب الرقمي، العنوان الجغرافي، التركيز باللمس، التركيز التلقائي، التصوير الليلي، المؤقت الذاتي، تقنية HDR.

سعر هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5

سعر الهاتف في السعودية 1200 ريال
سعر الهاتف في مصر 5100جنيه
سعر الهاتف في المغرب 2800 درهم
سعر الهاتف في الجزائر 44300 دينار

كانت هذه أبرز مواصفات هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5 الجديد

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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