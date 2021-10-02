مواصفات وسعر هاتف فيفو ايكو زد 5 – Vivo iQOO Z5 في السعودية ومصر

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.