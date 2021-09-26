شاومي تُطلق رسميًا Xiaomi Civi الأحدث.. هاتف أنيق بمواصفات خرافية
تُطلق شركة شاومي رسميًا، الإثنين 27 سبتمبر 2021، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة: Xiaomi Civi، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة التي تتناسب مع سعره، فيأتي بالألوان الأسود والأزرق وأخرى، ويبلغ سُمكه 7 مم، ووزنه 166 جرام، ما يعني أنه سيكون الأخف والأكثر نحافة بين الإصدارات الأخيرة، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتين من نوع Hybrid SIM في وضع الاستعداد.
أبرز مواصفات شاومي Xiaomi Civi
|الشاشة
|من أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مزودة أيضًا بحماية زجاج جوريلا جلاس 5، وتدعم وضع حماية العين والوضع الليلي.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 642L
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5
|الكاميرات والفيديو
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|مميزات الكاميرات
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|الشحن والبطارية
|بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن لاسريع بقوة 55 وات.
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سعر هاتف شاومي سي في الجديد
يبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi Civi الجديد 370 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:
- في السعودية 1380 ريال
- في مصر: 5800 جنيه
- في الجزائر 50000 دينار
- في المغرب: 3250 درهم