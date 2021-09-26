شاومي تُطلق رسميًا Xiaomi Civi الأحدث.. هاتف أنيق بمواصفات خرافية

تُطلق شركة شاومي رسميًا، الإثنين 27 سبتمبر 2021، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة: Xiaomi Civi، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة التي تتناسب مع سعره، فيأتي بالألوان الأسود والأزرق وأخرى، ويبلغ سُمكه 7 مم، ووزنه 166 جرام، ما يعني أنه سيكون الأخف والأكثر نحافة بين الإصدارات الأخيرة، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتين من نوع Hybrid SIM في وضع الاستعداد.

أبرز مواصفات شاومي Xiaomi Civi

الشاشة من أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مزودة أيضًا بحماية زجاج جوريلا جلاس 5، وتدعم وضع حماية العين والوضع الليلي. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 642L الذاكرة والرامات الرام 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 الكاميرات والفيديو الكاميرا الأولى الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل

تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD مميزات الكاميرات التقاط الصور بزاوية واسعة

دعم وضع عزل الخلفية

دعم وضع التصوير الليلي

دعم وضع التصوير الإحترافي

دعم التقريب الرقمي والتثبيت البصري. الشحن والبطارية بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن لاسريع بقوة 55 وات.

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سعر هاتف شاومي سي في الجديد

يبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi Civi الجديد 370 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: