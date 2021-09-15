بكاميرا 108 ميجابكسل.. شاومي تتحدى بـ “Xiaomi 11T Pro” الأحدث والأكثر فخامة

أعلنت شركة شاومي رسميًا، إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة 11 تي، متضمنة الموبايل التحفة: Xiaomi 11T Pro، الذي يملك العديد من المواصفات الرائعة والجميلة، ويأتي مع أبعاد أبعاد الطول 164.1 مم، والعرض 76.9 مم، والسُمك 8.8 مم، بينما يبلغ وزنه 205 جرام تقريبًا، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد

أبرز مواصفات Xiaomi 11T Pro

الشاشة مسطحة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080 بكسل، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، كما تبلغ درجة سطوعها 1000 شمعة. المعالجات معالج أساسي من نوع: Qualcomm Snapdragon 888 5G بدقة التصنيع 5 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 660 الذاكرة والرامات الرام :

8 جيجابايت (128 جيجابايت)

8 جيجابايت (256 جيجابايت)

12 جيجابايت (256 جيجابايت)

8 جيجابايت (128 جيجابايت) 8 جيجابايت (256 جيجابايت) 12 جيجابايت (256 جيجابايت) الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5 الكاميرات والفيديو الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية بدقة 108 ميجابكسل. الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بزاوية واسعة. الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الماكرو. الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية وضع التصوير الليلي وضع التصوير الإحترافي تصوير فيديو بدقة 3240P 8K كاميرا السيلفي الأمامية بدقة الكاميرا 16 ميجابكسل الشحن والبطارية بطارية ليثيوم بو بسعة 5000 ملي أمبيرغير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع حتى 55 وات.

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سعر هاتف شاومي 11 تي برو

أما عن أسعار النسخ الثلاثة من هاتف Xiaomi 11T Pro، فهي كالتالي: