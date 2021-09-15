بكاميرا 108 ميجابكسل.. شاومي تتحدى بـ “Xiaomi 11T Pro” الأحدث والأكثر فخامة
أعلنت شركة شاومي رسميًا، إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة 11 تي، متضمنة الموبايل التحفة: Xiaomi 11T Pro، الذي يملك العديد من المواصفات الرائعة والجميلة، ويأتي مع أبعاد أبعاد الطول 164.1 مم، والعرض 76.9 مم، والسُمك 8.8 مم، بينما يبلغ وزنه 205 جرام تقريبًا، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد
أبرز مواصفات Xiaomi 11T Pro
|الشاشة
|مسطحة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080 بكسل، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، كما تبلغ درجة سطوعها 1000 شمعة.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع: Qualcomm Snapdragon 888 5G بدقة التصنيع 5 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 660
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5
|الكاميرات والفيديو
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|الشحن والبطارية
|بطارية ليثيوم بو بسعة 5000 ملي أمبيرغير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع حتى 55 وات.
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سعر هاتف شاومي 11 تي برو
أما عن أسعار النسخ الثلاثة من هاتف Xiaomi 11T Pro، فهي كالتالي:
- النسخة 8 جيجا بايت رام وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت يبلغ سعرها: 770 دولار أمريكي.
- النسخة 8 جيجا بايت رام وذاكرة التخزين 256 جيجا بايت يبلغ سعرها: 830 دولار أمريكي.
- النسخة 12 جيجا بايت رام وذاكرة التخزين 256 جيجا بايت يبلغ سعرها: 890 دولار أمريكي.