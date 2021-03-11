مواصفات وسعر هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro الجديد في مصر

طرحت شركة شاومي، الرائدة في الهواتف المحمولة والجوالات، أحدث إصدارتها وهي سلسلة Redmi Note 10، والتي نالت إعجاب الكثير من المستخدمين ومتخصصي الأجهزة الإلكترونية الحديثة، حيث راعت الشركة الكثير من المواصفات التي تعجب المستخدمين وبأسعار تناسب الكثير من الأفراد، حيث طرحت شاومي أربعة إصدارات من السلسلة وهي Redmi Note 10 5G، و Note 10 Pro، وNote 10S، بالإضافة إلي الإصدار العادي Note 10، لتناسب جميع الأذواق.

ونتناول في التقرير التالي سعر الأجهزة الجديدة التي طرحتها الشركة في مصر ، ومواصفاتها من حيث الشاشة والذاكرة والألوان المتاحة وكاميرا والبطارية والمواصفات الأخري وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواصفات هاتف Redmi Note 10 Pro

كشف موقع gsmarena التقني، أن الإصدارات الجديدة لأجهزة شاومي Redmi Note 10 تمتاز بالعديد من الإمكانيات القوية وذلك ضمن الفئة الاقتصادية المتوسطة بالإضافة إلي سعرها الذي يناسب العديد من العملاء مقارنة بالمواصفات والإمكانيات والهواتف المشابهة لها ومن أهم مميزات التشكيلة ما يلي:

الشاشة: طرحت شاومي سلسلتها الجديدة ريدمي نوت 10 بشاشة من نوع الـ AMOLED، والتي أتت بمقاس 6.67 بوصة، وتدعم الشاشة معدل تحديث يقدر 120 هرتزا في الثانية الواحدة.

الكاميرات: تتميز سلسلة ريدمي نوت 10 الجديدة بوجود أربع كاميرات خلفية بشكل أنيق، تأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 وتكون دقتها نحو 108 ميجابيسكل مع مستشعر دقته 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر أخري دقته 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، بالإضافة إلي مستشعر بدقة 2 ميجابيسكل لعمق التصوير، بالإضافة إلي وجود مزود فلاش ليد وكاميرا أمامية تصل دقتها إلي 16 ميجابيسكل.

المعالج والذاكرة: جاء معالج سلسلة شاومي الجديدة ريدمي نوت 10 الجديدة بمعالج من نوع Snapdragon 732G، بالإضافة إلي ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلي 128 جيجا بايت.

البطارية: بطارية سلسلة شاومي الجديدة Redmi Note 10 Pro تأتي بقوة 5020 مللي أمبير في الساعة، كما تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات بالإضافة إلي ماسح بصمات الأصابع الموجود علي جانب الهاتف.

سعر هاتف Redmi Note 10 Pro

حرصت شاومي علي طرح العديد من الإصدارات بأسعار مختلفة من ريدمي نوت 10 الجديدة حيث جاءت الأسعار علي النحو التالي:

ريدمي نوت 10 لنسخة 6: تأتي بسعر 280 دولار أمريكي ما يعادل 4400 جنيه مصري بذاكرة 64 جيجا بايت.

ريدمي نوت 10 لإصدار 6: جاء سعره نحو 300 دولار أمريكي بما يعادل 4700 جنيه مصر وبذاكرة 128 جيجابايت

طراز 8 بذاكرة 128 جيجا بايت: جاء بسعر 330 دولار أمريكي بما يعادل 5200 جنيه مصري.

ألوان ريدمي نوت 10 الجديد

طرحت شركة شاومي سلسلتها الجديدة من هاتف Redmi Note 10 Pro، بـ 3 ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق حيث جاء باللون البرونزي واللون الأزرق والرمادي.