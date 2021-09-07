أقوى وأحدث هاتف من شاومي “Redmi K50”.. بـ 5 كاميرات وبطارية ضخمة

تواصل شاومي الكشف عن أحدث إصداراتها خلال شهر سبتمبر الجاري والربع الأخير من العام 2021، حيث أظهرت أحدث التسريبات عن اعتزام الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية،إطلاق هاتفها الأقوى بين هواتف الفئة المتوسطة والأحدث: Redmi K50، والذي يأتي بأبعاد طول 164.1 وعرض 76.6 وسُمك 7.9 ملم، ويبلغ وزنه 202 جرام تقريبًا، على أن يتم توفيره بعدد من الألوان الأساسية مثل الأسود والأزرق والأبيض، مع واجهة زجاجية، وظهر زجاجي، وإطار من الألومنيوم.

أبرز مواصفات Redmi K50

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.68 بوصة، بنسبة 88.7% من جسم الموبايل ومعدل ألوان 16 مليون لون، تبلغ دقتها 1440 × 3200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13 الكاميرات والفيديو الكاميرا الأولى الخلفية الرئيسية واسعة بدقة 50 ميجا بكسل، 26mm، فتحة العدسة f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل، واسعة جدًا، فتحة العدسة f/2.2

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل، 50 ملم عدسة مقربة للماكرو.

الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، للعمق.

فلاش ليد، HDR، بانوراما

الفيديو تصوير بدقة [email protected]

الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 20 ميجا بكسل. المعالجات معالج من نوع كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع 5 نانو متر، ومعالج رسوميات (GPU) Adreno 660 الذاكرة والرام الذاكرة العشوائية 8/12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128/256 جيجابايت. UFS 3.1 البطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، والشحن العكسي بقوة 10 وات. إضافات أخرى أجهزة الاستشعار مستشعر البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان، أشعة تحت الحمراء

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سعر شاومي ريدمي كي 50

من المتوقع أن يتوفر هاتف Redmi K50 في الأسواق خلال أيام بسعر 510 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: