شاومي تتحدى بـ Poco M4 Pro 5G.. هاتف جديد بتصميم فريد لعشاق التصوير

تعتزم شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد Poco M4 Pro 5G، وهو النسخة المعدلة من بوكو إم4 برو فايف جي، مع إجراء عدد من التغييرات والتعديلات الموسعة على الهاتف الجديد، لاسيما في دقة الكاميرات، فضلاً على أنه مناسب للألعاب الإلكترونية، فيأتي مع أبعاد الجهاز: 167.2 × 76.4 × 8.6 ملم مع وزن 203 جرام، كما يحمل شريحتين اتصالات من نوع نانو سيم، مصنوع من واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك، ويأتي مع الألوان الأسود، والرمادي، وألوان أخرى.

مواصفات متوقعة Poco M4 Pro 5G

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.6 بوصة، ودقة 1080 × 2408 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13 المعالجات معالج أساسي من نوع MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بدقه تصنيع 7 نانومتر، مع معالج رسوميات gpu Mali-G57 MC2 الذاكرة والرامات ذاكرة إضافية microSDXC الذاكرة العشوائية 6/8 جيجا رام التخزين 128 جيجا بايت الكاميرات والفيديو الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 64 ميجا بكسل، فتحه العدسة f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل، فتحه العدسة f/2.2

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، فتحه العدسة f/2.4

مميزات الكاميرا فلاش ليد، بانوراما، HDR

تصوير الفيديو 1080 بكسل 30 إطار في الثانية

الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 8 ميجا بكسل، فتحه العدسة f/2.0 البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن بقوة 15 وات.

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سعر Poco M4 Pro 5G

أما عن سعر Poco M4 Pro 5G المتوقع فيبلغ 280 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4400 جنيه مصري تقريبًا، وما يعادل 900 ريال سعودي.