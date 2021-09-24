مواصفات وسعر هاتف شاومي سيفي في مصر

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها شاومي سيفي Xiaomi Civi الجديد، ويُعتبر الهاتف جيداً بالمقارنة مع سعره ويبلغ سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في مصر 5800 جنيه مصري، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ومتاحاً بالألوان الذهبي، والأسود، والأزرق، والأبيض، ويتوفر على شريحتي اتصال و كرت SD خارجي للتخزين. وجاء بطول 160.5مم، وعرض 75.7مم، وسُمك 6.8مم، و يبلغ وزنه 158.

سعر و مواصفات ومزايا جوال شاومي سيفي Xiaomi Civi في مصر و العالم العربي

الشاشة في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
نوع  الشاشة أموليد
حجمها 6.55 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 FHD PX
كثافة البكسلات 402 px
معدل التحديث 90 هرتز

معالج هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
نوع المعالج المعالج مقدم من كوالكم سناب دراجون 778G 5G الأفضل بين فئة المعالجات المتوسطة
دقة تصنيعه 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو 624
الرامات 6 – 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
الكاميرا الأساسية الرئيسية 64MB
الكاميرا الثانية بيرسكوب 8 MB
الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 5 MB
الكاميرا الأمامية 20 MB

البطارية في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
الشحن السريع مدعوم بقدرة 33 واط
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 4250 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi

سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في مصر

 5800 جنيه
سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في  المغرب 3250 درهم
سعر هاتف سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في السعودية 1380  ريال
سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في في أنحاء العالم 370 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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