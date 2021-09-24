مواصفات وسعر هاتف شاومي سيفي في مصر
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها شاومي سيفي Xiaomi Civi الجديد، ويُعتبر الهاتف جيداً بالمقارنة مع سعره ويبلغ سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في مصر 5800 جنيه مصري، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، ومتاحاً بالألوان الذهبي، والأسود، والأزرق، والأبيض، ويتوفر على شريحتي اتصال و كرت SD خارجي للتخزين. وجاء بطول 160.5مم، وعرض 75.7مم، وسُمك 6.8مم، و يبلغ وزنه 158.
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الشاشة في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
|نوع الشاشة
|أموليد
|حجمها
|6.55 إنش
|دقة الشاشة
|2400×1080 FHD PX
|كثافة البكسلات
|402 px
|معدل التحديث
|90 هرتز
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معالج هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
|نوع المعالج
|المعالج مقدم من كوالكم سناب دراجون 778G 5G الأفضل بين فئة المعالجات المتوسطة
|دقة تصنيعه
|6 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|أدريانو 624
|الرامات
|6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|64MB
|الكاميرا الثانية بيرسكوب
|8 MB
|الكاميرا الثالثة عزل الخلفية
|5 MB
|الكاميرا الأمامية
|20 MB
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البطارية في هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 33 واط
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|4250 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi
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سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في مصر
|5800 جنيه
|سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في المغرب
|3250 درهم
|سعر هاتف سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في السعودية
|1380 ريال
|سعر هاتف شاومي سيفي Xiaomi Civi في في أنحاء العالم 370 دولار أمريكي
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