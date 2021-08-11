مواصفات وسعر هاتف شاومي الجديد شاومي مي ميكس 4 .. Xiaomi Mi Mix 4

أعلنت شركة شاومي رسمياً إطلاق هاتفها الجديد Xiaomi Mi Mix 4، وكما ذكر موقع “RaqamiTv” فقد جاء الهاتف بتقنية جديدة لأول مرة في الهواتف الذكية وهي الكاميرا الأمامية (السيلفي) أسفل شاشة الهاتف.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi Mix 4.

جاء هاتف شركة Xiaomi بشاشة نوع أموليد (Amoled) بمقياس 6.67 انش مع انحناء بسيط في الشاشة، وتأتي شاشة الهاتف بدقة Full HD Plus مع جودة عرض 1080 × 2400 بيكسل بمعدل تحديث 120 هيرتز.

كما دعمت الشركة شاشة هاتف “شاومي مي مكس 4” بطبقة حماية من نوعية جوريلا جلاس فيكتوس (Gorilla Glass Victus) وهي طبقة الحماية الأشد متانة حتى الآن، وذلك لحماية شاشة الهاتف من اي خدش أو كسر.

كما دعمت شاومي هاتفها الجديد بمعالج Snapdragon 888 Plus الجديد، مع تردد يصل إلى 2.99 جيجاهيرتز، ويأتي الهاتف بنظام Android 11، مع واجهة شاومي الجديدة MIUI 12.5 ومعالج الرسوميات من نوع Adreno 660.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير، ويدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 واط أي أن الهاتف يتم شحنه بالكامل في ربع ساعة 15 دقيقة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ولكن بالرغم من كل هذه المميزات فقد اشتمل هاتف شاومي مي مكس 4 على عيب، وهو عدم دعم الهاتف لتركيب ذاكرة خارجية إضافية، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بمقدار 8 و 12 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بمقدار 128 و 256 و 512 جيجابايت.

كاميرا هاتف Xiaomi Mi Mix 4.

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية، العدسة الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، وتدعم هذه العدسة خاصية التثبيت البصري OIS، أما العدسة الثانية فهي عدسة التيليفوتو (Telephoto) بدقة 8 ميجابيكسل مع خاصية التقريب البصري بمقدار 5 مرات، أما العدسة الثالثة والأخيرة تأتي بدقة 13 ميجابيكسل بزاوية عريضة مقدارها 123 درجة.

كما يدعم هاتف Mi Mix 4 خاصية التصوير بجودة 8K بسرعة 24 و 30 إطار في الثانية الواحدة، كما يدعم تصوير بجودة 4K بسرعة 30 و 60 إطار في الثانية، ويدعم تصوير جودة FHD بسرعة 240 إطار في الثانية، كما يدعم ميزة التثبيت الإلكتروني EIS مع تقنية +HDR10.

وجاءت الكاميرا الأمامية للهاتف أسفل الشاشة بدقة 20 ميجابيكسل، وبالطبع هذا أول هاتف من شاومي توجد به الكاميرا أسفل الشاشة، وذلك لكي تمنح المستخدم تجربة الشاشة الكاملة.

سعر هاتف Xiaomi Mi Mix 4.

أولاً يأتي الهاتف بألوان الأبيض والأسود والرمادي.

سعر النسخة 8 رام + 128 جيجابايت = 771$.

سعر النسخة 8 رام + 256 جيجابايت = 817$.

سعر النسخة 12 رام + 256 جيجابايت = 894$.

سعر النسخة 12 رام + 512 جيجابايت = 972$.