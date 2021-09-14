كاميرا سيلفي 13 ميجا.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 ملك الفئة المتوسطة

كشفت شركة سامسونج عن شكل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 الجديد، حيث يأتي ذلك الهاتف من الفئة المتوسطة اقتصادياً، حيث حرصت الشركة على تقديم مواصفات مقبولة إلى حد كبير بسعر متوسط مناسب لتلك الإمكانيات والتي أعنت عن وجودها في هذا الهاتف المتميز، وسوف نكشف لحضراتكم في هذا المقال عن أهم مواصفات الهاتف الجديد لشركة سامسونج، والذي يشبه اصدارات الشركة في الإصدارات الأخيرة في جميع الأسواق العالمية والعربية.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22

حرصت الشركة على تقديم هاتف سامسونج مميز بوزن يصل إلى 186 جرام تقريباً، وخامات عالية الجودة مصنوعة من البلاستيك البولي كاربونيت، كما أنه يدعم تركيب شريحتين للاتصال 4G، كما يوجد إمكانية من أجل تركيب كارت ميموري 1تيرا، والشاشة من نوع Super AMOLED، ويمكنك الترعف على أهم المواصفات في الهاتف كما يلي:

شاشة بحجم 6.4 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل.

معالج ميدياتك Helio G80 ثماني النواة ودقة تصنيع للمعالج 12 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Mali-G52 MC2.

نظام تشغيل Android 11.

مساحة تخزين 128 جيجا.

رام 4 جيجا، والرامات من نوع LPDDR4X.

كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تقدم جودة تصوير فيديوهات [email protected]

أربع كاميرات خلفية الأساسية 48 ميجابكسل.

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED، وهو من هواتف سامسونج المميزة المتوسطة السعر.

يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور.

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000، وهى تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

سعر الهاتف

تم الإعلان عن هاتف سامسونج Samsung Galaxy M22 بثلاثة ألوان هو الأبيض والأسود والأزرق، ومن المتوقع أن يتم تسعير هاذ الهاتف بحوالي 240 يورو وهو ما يعادل نحو 4450 جنيهاً مصرياً، حيث تم تسريب السعر ولم يتم الإعلان رسمياً عن سعر الهاتف حتى الآن.