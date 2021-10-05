سامسونج Galaxy M52 5G أقوى هاتف شبابي جديد يُفضل شراؤه

أطلقت شركة سامسونج خلال الفترة الأخيرة، عدة هواتف مختلفة من الفئة المتوسطة، تتنوع من حيث المواصفات والسعر، والتي تبدأ من أسعار 130 دولار أمريكي حتى 500 دولار، واستطاعت من خلالها السيطرة بشكل كبير على مبيعات الأسواق، وجذب عملاء جُدد، وكان أبرز تلك الهواتف التي تم إطلاقها، هاتف Galaxy M52 5G، الذي وصفه الكثير من المحللين بأن أكثر وأقوى الجوالات الشبابية من حيث الأداء والمواصفات، حيث يأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 164.2 مم، العرض 76.4 مم، السُمك 7.4 مم، بينما يبلغ وزنه 173 جرام تقريبًا.

مواصفات أساسية في Galaxy M52 5G

يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم شريحتي اتصالات من نوع Hybrid SIM

يأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد بلس بحجم 6.7 بوصة

تبلغ دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)

أبعاد الشاشة 20:9 مع نسبة الشاشة 86.4 في المئة

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية.

يحمل معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 778G 5G

يحمل معالج الرسومات Adreno 642L

الرام 6 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت

نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1

الكاميرا والبطارية

يملك 3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجابكسل. الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل. الكاميرات تدعم التركيز التلقائي والتصوير الليلي تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K كاميرا السيلفي الأمامية بدقة الكاميرا 32 ميجابكسل البطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

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أما عن سعر هاتف Galaxy M52 5G، فيبلغ 450 دولار أمريكي، وهو ما يعادل في مصر 7000 جنيه تقريبًا، وفي السعودية 1680 ريال.