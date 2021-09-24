مواصفات وسعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جلاكسي ام 52 فايف جي  من الفئة المتوسطة، ويبلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في السعودية 450 ريال سعودي، ويدعم هاتف Samsung Galaxy M52 5G شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، و يتوفر على شريحتي اتصال و كرت SD خارجي للتخزين.

هاتف سامسونج جالاكسي ام 52 فايف جي

أهم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي

الشاشة في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
نوع  الشاشة سوبر أموليد
حجمها 6.7 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 FHD PX
كثافة البكسلات 393 px
معدل التحديث 120هرتز

معالج هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
نوع المعالج المعالج مقدم من كوالكم سناب دراجون 778G 5G
دقة تصنيعه 6 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو 624
الرامات 6 – 8 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128  GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
الكاميرا الأساسية الرئيسية 64MB
الكاميرا الثانية بيرسكوب 12 MB
الكاميرا الثالثة عزل الخلفية 5 MB
الكاميرا الأمامية 32 MB

البطارية في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
الشحن السريع مدعوم بقدرة 25 واط
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في السعودية 1680 ريال
سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في  المغرب 4000 درهم
سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في مصر 7000 جنيه
سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في أنحاء العالم 540 دولار أمريكي

معلومات إضافية عن هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
المستشعرات يحتوي الهاتف على مستشعرات التسارع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب.
 الحماية يحتوي الهاتف على عدة وسائل لحماية الخصوصية مثل بصمة الإصبع والنمط والرقم السري وكلمة السر.
تصوير الفيديو دقة تصوير الفيديو 2160P 4K ودقة 1080P FHDويدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية 3.5مم.

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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