مواصفات وسعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جلاكسي ام 52 فايف جي من الفئة المتوسطة، ويبلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في السعودية 450 ريال سعودي، ويدعم هاتف Samsung Galaxy M52 5G شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، و يتوفر على شريحتي اتصال و كرت SD خارجي للتخزين.
أهم مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
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الشاشة في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|نوع الشاشة
|سوبر أموليد
|حجمها
|6.7 إنش
|دقة الشاشة
|2400×1080 FHD PX
|كثافة البكسلات
|393 px
|معدل التحديث
|120هرتز
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معالج هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|نوع المعالج
|المعالج مقدم من كوالكم سناب دراجون 778G 5G
|دقة تصنيعه
|6 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|أدريانو 624
|الرامات
|6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|64MB
|الكاميرا الثانية بيرسكوب
|12 MB
|الكاميرا الثالثة عزل الخلفية
|5 MB
|الكاميرا الأمامية
|32 MB
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البطارية في هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 25 واط
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في السعودية
|1680 ريال
|سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في المغرب
|4000 درهم
|سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في مصر
|7000 جنيه
|سعر هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي في أنحاء العالم 540 دولار أمريكي
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معلومات إضافية عن هاتف سامسونج جلاكسي ام 52 فايف جي
|المستشعرات
|يحتوي الهاتف على مستشعرات التسارع والبوصلة والجيروسكوب والتقارب.
|الحماية
|يحتوي الهاتف على عدة وسائل لحماية الخصوصية مثل بصمة الإصبع والنمط والرقم السري وكلمة السر.
|تصوير الفيديو
|دقة تصوير الفيديو 2160P 4K ودقة 1080P FHDويدعم تصوير الفيديو بالحركة البطيئة.
|يدعم الهاتف منفذ للسماعات الخارجية 3.5مم.
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