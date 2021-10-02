مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد Samsung A73

يتصدر مؤشر البحث هاتف سامسونج الجديد A73، حيث اطلقت شركة سامسونج خلال الايام الماضية هاتفها الجديد A73، والذي سيضاف الى سسلسة A، ويأتي الهاتف بالفئة المتوسطة حيث يتميز الهاتف بالعديد من المميزات والتطويرات التي تجعله يتفوق على الكثير من الهواتف من نفس الفئة، فسوف نعرض لك اليوم سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد A73 في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف A73:

يبلغ وزن الهاتف 203 جرام.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED، وحجمها 6.7 بوصة.

يحتوي الهاتف على اربعة كاميرات خلفية، تأتي الرئيسية منهم بدقة 108 ميجابيكسل، بالاضافة الى كاميرا امامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 ثماني النواة، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع adreno 640.

يتيح الهاتف امكانية تصوير فيديوهات بدقة 4k.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يتوفر الهاتف بسعتين من ذاكرة التخزين العشوائية هما 8 جيجا رام و12 جيجا رام.

يتوفر الهاتف بسعتين من الذاكرة الداخلية هما 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف زيادة مساحة التخزين عن طريق اضافة الميموري.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة سريع جداً.

يحتوي الهاتف على بطارية حجمها 5000 مللي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

لا يدعم الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12.

سعر هاتف A73:

يبلغ سعر هاتف A73 عالمياً 504 دولار امريكي، مما يعادله 1890 ريال سعودي، ويعادله 7920 جنيه مصري.