ريلمي تُطلق ملك الفئة المتوسطة “Realme Q3s”.. هاتف متكامل بسعر مناسب
إصدار جديد من شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ينضم إلى إصدارات الفئة المتوسطة، لكنه مختلف من حيث السعر القليل نسبيًا الذي يأتي به، مستهدفًا قطاع عريض من المستخدمين الباحثين عن هاتف يوفر قيمة مقابل سعر، وهو ما يتوفر في: Realme Q3s، الذي يأتي بأبعاد الجهاز: 164.4 × 75.8 × 8.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 199 جرام، يحمل شريحتين اتصال من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويأتي بالألوان الأزرق، الأرجواني، الأسود.
مواصفات ريلمي Realme Q3s
|الشاشة
|من نوع LTPS، بحجم 6.59 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 405 بكسل في البوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية.
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G، بدقه تصنيع 6 نانومتر، السرعة ثُماني النواة، مع معالج رسوميات gpu أدرينو 642L
|الذاكرة والرامات
|
|الكاميرات والفيديو
|
|البطارية والشحن
|بطارية بسعة 4480 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.
يهمك أيضًا:
ريلمي Realme C21Y يظهر رسميًا بمواصفات أساسية
Realme GT هاتف أنيق بمواصفات خرافية وسعر مثالي
أول لاب توب Realme Book متكامل المواصفات
Realme GT Master هاتف فخم بمواصفات خرافية
Realme 8i هاتف جديد بمواصفات رائعة
Realme Narzo 50A هاتف بتصميم فريد وسعر مثالي
سعر هاتف ريلمي كيو3 إس
أما عن سعر هاتف Realme Q3s، فيبلغ 155 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل:
- في مصر: 2599 جنيه.
- في السعودية: 589 ريال.
- في الإمارات: 579 درهم.
- في العراق: 227799 دينار.