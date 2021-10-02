ريلمي تُطلق ملك الفئة المتوسطة “Realme Q3s”.. هاتف متكامل بسعر مناسب

إصدار جديد من شركة ريلمي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ينضم إلى إصدارات الفئة المتوسطة، لكنه مختلف من حيث السعر القليل نسبيًا الذي يأتي به، مستهدفًا قطاع عريض من المستخدمين الباحثين عن هاتف يوفر قيمة مقابل سعر، وهو ما يتوفر في: Realme Q3s، الذي يأتي بأبعاد الجهاز: 164.4 × 75.8 × 8.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 199 جرام، يحمل شريحتين اتصال من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويأتي بالألوان الأزرق، الأرجواني، الأسود.

مواصفات ريلمي Realme Q3s

الشاشة من نوع LTPS، بحجم 6.59 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 405 بكسل في البوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0 المعالجات معالج أساسي من نوع كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G، بدقه تصنيع 6 نانومتر، السرعة ثُماني النواة، مع معالج رسوميات gpu أدرينو 642L الذاكرة والرامات ذاكرة إضافية microSDXC

الذاكرة العشوائية 6/8/12 جيجا رام

التخزين 128/256/512 جيجابايت الكاميرات والفيديو الكاميرا الخلفية الأولى الرئيسية عريضة بدقة 48 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8

الكاميرا الثانية عريضة جدًا بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.3

الكاميرا الثالثة بتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما

تصوير الفيديو 1080 بكسل 30 إطار في الثانية

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.1 البطارية والشحن بطارية بسعة 4480 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

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سعر هاتف ريلمي كيو3 إس

أما عن سعر هاتف Realme Q3s، فيبلغ 155 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: