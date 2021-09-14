ملك الفئة المتوسطة من ريلمي “Realme GT Neo2”.. هاتف أنيق بسعر مثالي
حددت شركة ريلمي الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، موعدًا رسميًا، لإطلاق هاتفها الجديد الأكثر أناقة: جي تي نيو تو Realme GT Neo 2، بالألوان الرمادي والأبيض والذهبي والأصفر المتدرج، مع أبعاد وهيكل الطول 159.9 مم، العرض 72.5 مم، السُمك 8.0 مم، ويبلغ وزنه 183 جرام تقريبًا، ليكون أكثر نحافة بوزن خفيف، ويدعم الموبايل الجديد جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصال من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
أبرز مواصفات Realme GT Neo2
|الشاشة
|من نوع سوبر أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد 20:9، ونسبة الشاشة 89.3%، وكثافة البيكسلات 402 بكسل في كل إنش، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، مزودة بطبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس 5
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 650
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0
|الكاميرات
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|الشحن والبطارية
|بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.
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سعر ريلمي جي تي نيو تو
يبلغ سعر هاتف Realme GT Neo2، ما يقارب الـ 430 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل:
- في مصر: 6700 جنيه.
- وفي السعودية: 1600 ريال.
- وفي المغرب: 3800 درهم.