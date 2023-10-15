مواصفات وسعر هاتف الفئة المتوسطة Huawei nova 11i مع شحن سريع بقوة 40 واط

هاتف Huawei nova 11i هاتف الفئة المتوسطة ويأتي الهاتف بتصميم أنيق، بمعالج Snapdragon680 4G مع شاشة IPS بـ تردد90 هيرتز مع كاميرا خلفية 48 ميجا بكسل وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع40 واط، لمحبي هواتف هواوي … مواصفات Huawei nova 11i وسعره في السوق السعودية وفيما يلي مواصفات هاتف Huawei nova 11i

Huawei nova 11i مصدر الصورة: موقع شركة huawei

اللون أخضر أسود الذاكرة الذاكرة العشوائية: 8GB مساحة الـ تخزين128GB البطارية 5000 مللي أمبير الشحن شاحن بقوة 40 واط Huawei supercharge Turbo الكاميرا الرئيسية 48MP كاميرا بدقة عالية 2MP كاميرا عمق الكاميرا الأمامية 16 MP كاميرا سيلفي المعالج 680Qualcomm Snapdragon شاشة العرض 6.8 انش، شاشة عرض lcd FHD دقة الشاشة:2388×1080 نظام التشغيل EMUI 13 الأبعاد الطول: 164.6 العرض: 75.55 الوزن 193جرام تقريبًا

مميزات هاتف Huawei nova 11i

تصميم مميز مع استغلال الحواف بشكل جيد.

بطارية كبيرة داعمة للشحن السريع بقوة 40 واط.

بصمة سريعة.

عيوب هاتف Huawei nova 11i

يفتقد إلى شبكات الاتصال الـ 5.

يفتقد إلى منفذ سماعات الأذن الـ5 ملم.

لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4

السماعات الخارجية تأتي بصوت مونو عادي وليس ستيريو.

لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب ميموري كارد.

كان من الأفضل لو تم استخدام شاشة أموليد.

المعالج الـ Snapdragon يقدم أداء ليس الأفضل بالمقارنة مع سعر الهاتف.

لا يدعم خدمات google.

سعر هاتف Huawei nova 11i