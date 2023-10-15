مواصفات وسعر هاتف الفئة المتوسطة Huawei nova 11i مع شحن سريع بقوة 40 واط
هاتف Huawei nova 11i هاتف الفئة المتوسطة ويأتي الهاتف بتصميم أنيق، بمعالج Snapdragon680 4G مع شاشة IPS بـ تردد90 هيرتز مع كاميرا خلفية 48 ميجا بكسل وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع40 واط، لمحبي هواتف هواوي … مواصفات Huawei nova 11i وسعره في السوق السعودية وفيما يلي مواصفات هاتف Huawei nova 11i
|اللون
|أخضر
أسود
|الذاكرة
|الذاكرة العشوائية: 8GB
مساحة الـ تخزين128GB
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|الشحن
|شاحن بقوة 40 واط
Huawei supercharge Turbo
|الكاميرا الرئيسية
|48MP كاميرا بدقة عالية
2MP كاميرا عمق
|الكاميرا الأمامية
|16 MP كاميرا سيلفي
|المعالج
|680Qualcomm Snapdragon
|شاشة العرض
|6.8 انش، شاشة عرض lcd FHD
دقة الشاشة:2388×1080
|نظام التشغيل
|EMUI 13
|الأبعاد
|الطول: 164.6
العرض: 75.55
|الوزن
|193جرام تقريبًا
مميزات هاتف Huawei nova 11i
- تصميم مميز مع استغلال الحواف بشكل جيد.
- بطارية كبيرة داعمة للشحن السريع بقوة 40 واط.
- بصمة سريعة.
عيوب هاتف Huawei nova 11i
- يفتقد إلى شبكات الاتصال الـ 5.
- يفتقد إلى منفذ سماعات الأذن الـ5 ملم.
- لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4
- السماعات الخارجية تأتي بصوت مونو عادي وليس ستيريو.
- لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب ميموري كارد.
- كان من الأفضل لو تم استخدام شاشة أموليد.
- المعالج الـ Snapdragon يقدم أداء ليس الأفضل بالمقارنة مع سعر الهاتف.
- لا يدعم خدمات google.
سعر هاتف Huawei nova 11i
|الدولة
|سعر الهاتف
|جمهورية مصر العربية
|11.800جنيه مصري
|المملكة العربية السعودية
|850 ريال
|الامارات
|800 درهم