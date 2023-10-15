تقنية

مواصفات وسعر هاتف الفئة المتوسطة Huawei nova 11i مع شحن سريع بقوة 40 واط

سلمى محسن

هاتف Huawei nova 11i هاتف الفئة المتوسطة ويأتي الهاتف بتصميم أنيق، بمعالج Snapdragon680 4G مع شاشة IPS بـ تردد90 هيرتز مع كاميرا خلفية 48 ميجا بكسل وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع40 واط، لمحبي هواتف هواوي … مواصفات Huawei nova 11i وسعره في السوق السعودية وفيما يلي مواصفات هاتف Huawei nova 11i

Huawei nova 11i

Huawei nova 11i مصدر الصورة: موقع شركة huawei

Huawei nova 11i
Huawei nova 11i
مصدر الصورة: amazon
اللون أخضر

أسود
الذاكرة الذاكرة العشوائية: 8GB

مساحة الـ تخزين128GB
البطارية  5000 مللي أمبير
الشحن شاحن بقوة 40 واط

Huawei supercharge Turbo
الكاميرا الرئيسية 48MP  كاميرا بدقة عالية

2MP كاميرا عمق
الكاميرا الأمامية 16 MP كاميرا سيلفي
المعالج 680Qualcomm Snapdragon
شاشة العرض 6.8 انش، شاشة عرض lcd FHD

دقة الشاشة:2388×1080
نظام التشغيل EMUI 13
الأبعاد الطول: 164.6

العرض: 75.55
الوزن 193جرام تقريبًا

مميزات هاتف Huawei nova 11i

  • تصميم مميز مع استغلال الحواف بشكل جيد.
  • بطارية كبيرة داعمة للشحن السريع بقوة 40 واط.
  • بصمة سريعة.
Huawei nova 11i
Huawei nova 11i
مصدر الصورة: لقطة شاشة

عيوب هاتف Huawei nova 11i

  • يفتقد إلى شبكات الاتصال الـ 5.
  • يفتقد إلى منفذ سماعات الأذن الـ5 ملم.
  • لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4
  • السماعات الخارجية تأتي بصوت مونو عادي وليس ستيريو.
  • لا يدعم الهاتف إمكانية تركيب ميموري كارد.
  • كان من الأفضل لو تم استخدام شاشة أموليد.
  • المعالج الـ Snapdragon يقدم أداء ليس الأفضل بالمقارنة مع سعر الهاتف.
  • لا يدعم خدمات google.
Huawei nova 11i
Huawei nova 11i
مصدر الصورة: لقطة شاشة

Huawei nova 11i
Huawei nova 11i
مصدر الصورة: huawei

سعر هاتف Huawei nova 11i

الدولة سعر الهاتف
جمهورية مصر العربية 11.800جنيه مصري
المملكة العربية السعودية 850 ريال
الامارات 800 درهم
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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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