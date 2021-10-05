مواصفات وسعر هاتف إنفينيكس نوت 11 برو في مصر و السعودية

أعلنت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتف إنفينيكس نوت 11 برو الجديد، وهو شبيه ببعض هواتف سابقة من إنفينيكس ومدعوم بمعالج من ميدياتيك ولكن هو ليس الأفضل في السوق، ويبلغ سعر الهاتف في مصر 4000 جنيه، ومتاحاً باللون البنفسجي واللون الأسود، ويدعم الهاتف شبكات اتصال 2G، 3G، 4Ģ، ويدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وجاء الهاتف بطول 172.7مم، وعرضه 78.2مم، وسمكه 7.7مم.

أهم مواصفات هاتف إنفينيكس نوت 11 برو

تمت صناعة جوانب وظهر الهاتف من البلاستيك، ويدعم شريحتي اتصال من نوع نانوسيم، ويدعم مستشعرات التقارب، والتسارع، والبوصلة،فيما جائت أهم المعدات والمواصفات على الشكل الآتي:

الشاشة يدعم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD، و حجمها 6.95انش، مع معدل تحديث 90هرتز، وكثافة البيكسلات تبلغ 386، ودقتها 2460×1080 بكسل. المعالج ثماني النواة ونوعه Mediatek Helio G95، ودقة نصنيعه 12 نانومتر، ومعالج الرسومات من نوع Mali-G76 MC4. الرام وحجمها 6 أو 8جيجابايت، ونوعها LPDDR4x. الذاكرة الداخلية 128 أو 256جيجابايت ونوعهاUFS 2.2 الكاميرات يمتلك الهاتف أربع كاميرات خلفية بدقة 64+8+2+2ميجابايت، والكاميرا الأمامية بدقة 16ميجابايت. البطارية نوعها ليثيوم بو، وسعتها 5000ملي أمبير، والشحن السريع مدعوم بقدرة 33 واط، ولكن البطارية غير قابلة للإزالة.

سعر هاتف إنفينيكس نوت 11 برو

سعر الهاتف في السعودية 975 ريال سعر الهاتف في مصر 4000 جنيه سعر الهاتف في المغرب 2200 درهم سعر الهاتف في الجزائر 34500 دينار

كانت هذه أبرز مواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد

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