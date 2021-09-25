بشاحن خارق.. أوبو تُطلق Oppo Reno6 Pro 5G بوزن خفيف وأداء أسرع

بواسطة محمد فوزي

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد المنتظر Oppo Reno6 Pro يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.8 مم، العرض 72.5 مم، السُمك 8 مم، بينما يبلغ وزنه 185 جرام تقريبًا وهو خفيف نسبيًا كعادة هواتف أوبو، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومن المتوقع أن يأتي بتشكيلة رائعة أيضًا من الأوان الجذابة، من ابرزها اللون الأصفر المتدرج لأول مرة.

بشاحن خارق.. أوبو تُطلق Oppo Reno6 Pro 5G بوزن خفيف وأداء أسرع

أبرز مواصفات Oppo Reno6 Pro 5G

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 88.8%، وكثافة البيكسلات 402 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية.
المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 650
الذاكرة والرامات
  • الرام 12 جيجابايت
  • الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت
  • نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
  • نوع ذاكرة الرام LPDDR4x
  • الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS 11.3
الكاميرات
  • الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل.
  • الكاميرا الرابعة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
  • الكاميرات تدعم وضع التصوير الليلي والاحترافي
  • تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K بمعدل 30/60 إطار.
  • كاميرا السيلفي بدقة الكاميرا 32 ميجابكسل
الشحن والبطارية بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع يدعم بقوة 65 وات.
إضافات أخرى
  • GPS
  • تقنية NFC
  • منفذ USB منفذ USB Type-C 3.1
  • السماعات الخارجية
  • منفذ 3.5mm
  • راديو FM
  • جيروسكوب
  • التقارب
  • البوصلة
  • مستشعر ألوان الطيف
  • ماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

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سعر هاتف أوبو رينو 6 فايف جي

أما عن سعر هاتف Oppo Reno6 Pro 5G، فيبلغ 800 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:

  1. في مصر: 12500 جنيه.
  2. في السعودية: 3000 ريال.
  3. في المغرب: 7100 درهم

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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