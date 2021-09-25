بشاحن خارق.. أوبو تُطلق Oppo Reno6 Pro 5G بوزن خفيف وأداء أسرع

أعلنت شركة أوبو رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد المنتظر Oppo Reno6 Pro يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.8 مم، العرض 72.5 مم، السُمك 8 مم، بينما يبلغ وزنه 185 جرام تقريبًا وهو خفيف نسبيًا كعادة هواتف أوبو، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومن المتوقع أن يأتي بتشكيلة رائعة أيضًا من الأوان الجذابة، من ابرزها اللون الأصفر المتدرج لأول مرة.

أبرز مواصفات Oppo Reno6 Pro 5G

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 88.8%، وكثافة البيكسلات 402 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 650 الذاكرة والرامات الرام 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR4x

الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS 11.3 الكاميرات الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرات تدعم وضع التصوير الليلي والاحترافي

تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K بمعدل 30/60 إطار.

كاميرا السيلفي بدقة الكاميرا 32 ميجابكسل الشحن والبطارية بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع يدعم بقوة 65 وات. إضافات أخرى GPS

تقنية NFC

منفذ USB منفذ USB Type-C 3.1

السماعات الخارجية

منفذ 3.5mm

راديو FM

جيروسكوب

التقارب

البوصلة

مستشعر ألوان الطيف

ماسح بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

يهمك أيضًا:

أوبو تضرب من جديد بـ oppo f19s هاتف مثالي السعر والمواصفات

ببطارية ضخمة| “أوبو Oppo K9 Pro” هاتف شبابي جديد قد يُحدث المفاجأة

أوبو تتحدى بـ “Reno6 Pro 5G”.. هاتف أنيق بوزن خفيف وأداء مثالي

أوبو Oppo Find X3 Pro” المُعدل.. وحش التصوير القادم بكاميرا من Kodak

أوبو تُطلق هاتفها الشبابي “Oppo A16”.. يقدم أفضل قيمة مقابل سعر

سعر هاتف أوبو رينو 6 فايف جي

أما عن سعر هاتف Oppo Reno6 Pro 5G، فيبلغ 800 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: