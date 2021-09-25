بشاحن خارق.. أوبو تُطلق Oppo Reno6 Pro 5G بوزن خفيف وأداء أسرع
أعلنت شركة أوبو رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد المنتظر Oppo Reno6 Pro يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، حاملاً عدد من المواصفات الرائعة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 160.8 مم، العرض 72.5 مم، السُمك 8 مم، بينما يبلغ وزنه 185 جرام تقريبًا وهو خفيف نسبيًا كعادة هواتف أوبو، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومن المتوقع أن يأتي بتشكيلة رائعة أيضًا من الأوان الجذابة، من ابرزها اللون الأصفر المتدرج لأول مرة.
أبرز مواصفات Oppo Reno6 Pro 5G
|الشاشة
|من نوع سوبر أموليد بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، مع أبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 88.8%، وكثافة البيكسلات 402 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 870 5G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعالج رسومات Adreno 650
|الذاكرة والرامات
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS 11.3
|الكاميرات
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|الشحن والبطارية
|بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع يدعم بقوة 65 وات.
|إضافات أخرى
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أما عن سعر هاتف Oppo Reno6 Pro 5G، فيبلغ 800 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:
- في مصر: 12500 جنيه.
- في السعودية: 3000 ريال.
- في المغرب: 7100 درهم