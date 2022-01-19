ابداع أوبو Oppo Reno 8 قد يكون الأفضل والأخف والأسرع أداءً
يبدو أن أوبو علازمة على إحداث العديد من المفاجآت في إصدارها القادم Oppo Reno 8، الذي كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الرائعة والقوية التي سيأتي بها، ليكون الأفصل والأسرع أداءً، بجانب وزنه الخفيف والنحيف 175 جرام أو 195 جرام، وأبعاد وهيكل الجهاز: 171.5 × 75.3 × 8.6 ملم،يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بالألوان الأسود والكحلي وأخرى.
مواصفات أوبو Oppo Reno 8
|الشاشة
|من نوع سور أموليد بحجم 6.65 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، وطبقة حماية زجاج كورنينج جوريلا، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية.
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G، ثُماني النواة، ودقة تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 660
|الذاكرة والرامات
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الكاميرات والتصوير
- الكاميرا الأولى الرئيسية عريضة بدقة 64 ميجا بكسل.
- الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثالثة عريضة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل.
- مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما
- تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل إطارات 30 إطار في الثانية
- الكاميرا الأمامية عريضة بدقة 32 ميجا بكسل.
البطارية والشحن
بطارية بسعة 4200 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.
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سعر أوبو رينو 8
أما عن سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 فمن المتوقع أن يبلغ 550 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يُعادل:
- في مصر: 8599 جنيه.
- في السعودية: 2059 ريال.
- في الإمارات: 2015 درهم.
- في العراق: 800600 دينار.