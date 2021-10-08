أوبو تخطف الأنظار بـ Oppo A54s.. هاتف جديد تصميم أنيق وسعر مثالي

هاتف جديد مثالي من شركة أوبو يظهر للنور قريبًا، يعتبر أحدث إصدارات الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية: Oppo A54s، جوال جديد معدل من النسخة المعروفة Oppo A5، لكنه يمتاز بأنه يحمل العديد من المواصفات الرائعة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يأتي بشريحتين من نوع نانو سيم، ومن المتوقع أن يأتي بسعر 240 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبًا، وما يعادل 850 ريال سعودي.

أبرز مواصفات Oppo A54s

من المتوقع أن يحمل هاتف أوبو Oppo A54s العديد من المواصفات الرائعة التي تتناسب مع سعره، فيحمل شاشة من نوع LCD فائقة الدقة بقياس 6.52 بوصة، مع جودة HD+، كما تحمل الشاشة ثقب على شكل قطرة ما للكاميرا الأمامية التي بدقة 8 ميجا بيكسل وهي الخاصة بتصوير السيلفي، بينما من المتوقع أن يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، تبلغ دقة الكاميرا الأساسية منها بدقة 48 ميجابكسل.

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يعمل على أندرويد 11

يعمل هاتف أوبو ايه 54 إس بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 11، كما يعمل معالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك، كما يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عبر منفذ USB-C، كما سيتم طرحه بتشكيلة من الألوان الرائعة والجذابة مثل اللون الأسود والأزرق والأبيض، وسيتم إطلاقه خلال شهر أكتوبر الجاري في جميع الأسواق.