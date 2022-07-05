فيفو تتحدى بـ vivo Y77 5G ملك الفئة المتوسطة بسعر مفاجأة

تستعد شركة فيفو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد الرائعة vivo Y77 5G بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، حاملاً العديد من المواصفات الجديدة، فيتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: 158.5 × 73.3 × 8.3 ملم، ويبلغ وزنه 194 جرام، يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، مصنوع من واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

مواصفات فيفو vivo Y77 5G

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.58 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 409 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع (chipset) MediaTek MT6833P Dimensity 810 بدقه تصنيع 6 نانومتر، وسرعة ثماني النواة، ومعالج رسوميات gpu Mali-G57 MC2 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام التخزين 128/256 جيجابايت، UFS 3.1

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل عريضة.

الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل للماكرو.

مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما

تصوير وتسجيل الفيديو 4K، بمعدل 30 إطار بالثانية.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل عريضة.

البطارية والشحن والسعر

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويبلغ سعره 3000 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 4800 جنيه مصري، و1140 ريال.

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