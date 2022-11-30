أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة

يُعد هاتف فيفو vivo Y02 أحد أرخص الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق الذي ت إطلاقه مؤخرًا، يحمل بطارية كبيرة تصل إلى سعة 5000 مللي أمبير وشاشة كبيرة ومتميزة، مدعوم بمعالج ثماني النواة وذاكرة RAM بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 Go مع واجهة مستخدم Funtouch OS 12.

مواصفات هاتف فيفو vivo Y02

الشاشة 6.51 بوصة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت الذاكرة العشوائية 2/ 3 جيجابايت الكاميرا 8 ميجابكسل المعالج Mediatek Helio P35 البطارية 5000 مللي أمبير

أبعاد هاتف vivo Y02

الطول 164 مم العرض 75.6 مم السمك 8.5 مم وزن الهاتف 186 جرام مواد التصنيع إطار وظهر الهاتف من البلاستيك

الشبكات والشرائح

شبكة G2 P شبكة G3 P شبكة G4 P GPRS P GPRS P EDGE P

الشاشة

الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.51 بوصة دقة 720× 1600 بكسل (+HD) ابعاد الشاشة 20: 9 بنسبة 82.5% كثافة البيكسلات 270 بكسل في كل بوصة مزايا إضافية حماية للعين

وضع داكن

16 مليون لون

المعالج

اسم المعالج Mediatek Helio P35 دقة 12 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة معالج الرسومات PowerVR GE8320 الذاكرة العشوائية 2/ 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت نوع الذاكرة eMMC 5.1 الذاكرة الخارجية بطاقة MicroSD

الكاميرا

الكاميرا الأساسية واحدة دقة 8 ميجابكسل فتحة العدسة 2.0/f دقة الفيديو 1080P FHD فلاش P كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل فتحة العدسة 2.2/f مزايا إضافة وضع عزل الخلفية

وضع التجميل

تقنية HDR

إشارة التقاط

كشف الوجوه فيديو 1080P FHD فلاش P

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة) سعة البطارية 5000 مللي أمبير

سعر هاتف فيفو vivo Y02