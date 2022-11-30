أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة
يُعد هاتف فيفو vivo Y02 أحد أرخص الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق الذي ت إطلاقه مؤخرًا، يحمل بطارية كبيرة تصل إلى سعة 5000 مللي أمبير وشاشة كبيرة ومتميزة، مدعوم بمعالج ثماني النواة وذاكرة RAM بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 Go مع واجهة مستخدم Funtouch OS 12.
مواصفات هاتف فيفو vivo Y02
|الشاشة
|6.51 بوصة
|الذاكرة الداخلية
|32 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|2/ 3 جيجابايت
|الكاميرا
|8 ميجابكسل
|المعالج
|Mediatek Helio P35
|البطارية
|5000 مللي أمبير
أبعاد هاتف vivo Y02
|الطول
|164 مم
|العرض
|75.6 مم
|السمك
|8.5 مم
|وزن الهاتف
|186 جرام
|مواد التصنيع
|إطار وظهر الهاتف من البلاستيك
الشبكات والشرائح
|شبكة G2
|P
|شبكة G3
|P
|شبكة G4
|P
|GPRS
|P
|GPRS
|P
|EDGE
|P
الشاشة
|الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.51 بوصة
|دقة
|720× 1600 بكسل (+HD)
|ابعاد الشاشة
|20: 9
|بنسبة
|82.5%
|كثافة البيكسلات
|270 بكسل في كل بوصة
|مزايا إضافية
|
المعالج
|اسم المعالج
|Mediatek Helio P35
|دقة
|12 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|معالج الرسومات
|PowerVR GE8320
|الذاكرة العشوائية
|2/ 3 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|32 جيجابايت
|نوع الذاكرة
|eMMC 5.1
|الذاكرة الخارجية
|بطاقة MicroSD
الكاميرا
|الكاميرا الأساسية
|واحدة
|دقة
|8 ميجابكسل فتحة العدسة 2.0/f
|دقة الفيديو
|1080P FHD
|فلاش
|P
|كاميرا سيلفي
|5 ميجابكسل فتحة العدسة 2.2/f
|مزايا إضافة
|
|فيديو
|1080P FHD
|فلاش
|P
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
سعر هاتف فيفو vivo Y02
|السعر العالمي
|95 دولار
|سعر هاتف فيفو vivo Y02 في مصر
|1380.35 جنيه
|سعر فيفو vivo Y02 في السعودية
|356.25 ريال