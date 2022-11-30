تقنية

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة

معز الصافي

يُعد هاتف فيفو vivo Y02 أحد أرخص الهواتف الذكية المتواجدة في الأسواق الذي ت إطلاقه مؤخرًا، يحمل بطارية كبيرة تصل إلى سعة 5000 مللي أمبير وشاشة كبيرة ومتميزة، مدعوم بمعالج ثماني النواة وذاكرة RAM بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 12 Go مع واجهة مستخدم Funtouch OS 12.

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة

مواصفات هاتف فيفو vivo Y02

الشاشة 6.51 بوصة
الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت
الذاكرة العشوائية 2/ 3 جيجابايت
الكاميرا 8 ميجابكسل
المعالج Mediatek Helio P35
البطارية 5000 مللي أمبير
أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 1 30/11/2022 - 2:05 م
أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة

أبعاد هاتف vivo Y02

الطول 164 مم
العرض 75.6 مم
السمك 8.5 مم
وزن الهاتف 186 جرام
مواد التصنيع إطار وظهر الهاتف من البلاستيك

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 2 30/11/2022 - 2:05 م

الشبكات والشرائح

شبكة G2 P
شبكة G3 P
شبكة G4 P
GPRS P
GPRS P
EDGE P

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 3 30/11/2022 - 2:05 م

الشاشة

الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.51 بوصة
دقة 720× 1600 بكسل (+HD)
ابعاد الشاشة 20: 9
بنسبة 82.5%
كثافة البيكسلات 270 بكسل  في كل بوصة
مزايا إضافية
  • حماية للعين
  • وضع داكن
  • 16 مليون لون

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 4 30/11/2022 - 2:05 م

المعالج

اسم المعالج Mediatek Helio P35
دقة 12 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
معالج الرسومات PowerVR GE8320
الذاكرة العشوائية 2/ 3 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت
نوع الذاكرة eMMC 5.1
الذاكرة الخارجية بطاقة MicroSD

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 5 30/11/2022 - 2:05 م

الكاميرا

الكاميرا الأساسية واحدة
دقة 8 ميجابكسل فتحة العدسة 2.0/f
دقة الفيديو 1080P FHD
فلاش P
كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل فتحة العدسة 2.2/f
مزايا إضافة
  • وضع عزل الخلفية
  • وضع التجميل
  • تقنية HDR
  • إشارة التقاط
  • كشف الوجوه
فيديو 1080P FHD
فلاش P

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 6 30/11/2022 - 2:05 م

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بو (غير قابلة للإزالة)
سعة البطارية 5000 مللي أمبير

أرخص هاتف من فيفو vivo Y02 يتحدى غلاء الأسعار بمواصفات مناسبة 7 30/11/2022 - 2:05 م

سعر هاتف فيفو vivo Y02

السعر العالمي 95 دولار
سعر هاتف فيفو vivo Y02 في مصر 1380.35 جنيه
سعر فيفو vivo Y02 في السعودية 356.25 ريال
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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