منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي
أحد أفخم وأقوى هواتف فيفو المنافسة للفئة الرائدة Vivo X80 Pro Plus أو ما يُطلق عليه فيفو إكس 80 برو بلس، الذي يأتي مع الألوان الأسود والأزرق والبرتقالي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 164.5 مم، العرض 75.2 مم، السُمك 8.9 مم، ويبلغ وزنه 209 جرام، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.
مواصفات Vivo X80 Pro Plus
|الشاشة
|من LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل +QHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 90.1%، وكثافة البيكسلات 517 بكسل في كل إنش، في حين يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888 Plus بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثُماني النواة، زمعالج الرسومات Adreno 660
|الذاكرة والرامات
|
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS 1.0
الكاميرات والتصوير
- الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجابكسل رئيسية.
- الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بريسكوب.
- الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل تقريب بصري.
- الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل زاوية واسعة.
- الكاميرات تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF.
- التركيز التلقائي بالليزر
- التقاط الصور بزاوية واسعة Ultrawide
- التقريب البصري 5x
- التقريب الرقمي 60x
- تقنية التثبيت البصري OIS
- تقنية Gimbal للتثبيت في كاميرا الزاوية واسعة.
- إعدادات توازن اللون الأبيض
- فيديو بدقة 4320P 8K
- كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل
الشحن والبطارية والسعر
بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، والشحن اللاسلكي يدعم بقوة 50 وات، ويبلغ سعره تقريبًا 850 دولار أمريكي.
هذه المواصفات وهذه الصورة لفيفو x70 pro pls اصدار الاقدم
السعر
850 دولار أمريكي
5197240213