منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي

أحد أفخم وأقوى هواتف فيفو المنافسة للفئة الرائدة Vivo X80 Pro Plus أو ما يُطلق عليه فيفو إكس 80 برو بلس، الذي يأتي مع الألوان الأسود والأزرق والبرتقالي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 164.5 مم، العرض 75.2 مم، السُمك 8.9 مم، ويبلغ وزنه 209 جرام، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Vivo X80 Pro Plus

الشاشة من LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل +QHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 90.1%، وكثافة البيكسلات 517 بكسل في كل إنش، في حين يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888 Plus بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثُماني النواة، زمعالج الرسومات Adreno 660 الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS 1.0

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجابكسل رئيسية.

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بريسكوب.

الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل تقريب بصري.

الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل زاوية واسعة.

الكاميرات تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF.

التركيز التلقائي بالليزر

التقاط الصور بزاوية واسعة Ultrawide

التقريب البصري 5x

التقريب الرقمي 60x

تقنية التثبيت البصري OIS

تقنية Gimbal للتثبيت في كاميرا الزاوية واسعة.

إعدادات توازن اللون الأبيض

فيديو بدقة 4320P 8K

كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، والشحن اللاسلكي يدعم بقوة 50 وات، ويبلغ سعره تقريبًا 850 دولار أمريكي.