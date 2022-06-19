تقنية

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي

محمد أحمد

أحد أفخم وأقوى هواتف فيفو المنافسة للفئة الرائدة Vivo X80 Pro Plus أو ما يُطلق عليه فيفو إكس 80 برو بلس، الذي يأتي مع الألوان الأسود والأزرق والبرتقالي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 164.5 مم، العرض 75.2 مم، السُمك 8.9 مم، ويبلغ وزنه 209 جرام، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي

مواصفات Vivo X80 Pro Plus

الشاشة من LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل +QHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة الشاشة 90.1%، وكثافة البيكسلات 517 بكسل في كل إنش، في حين يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية.
المعالجات معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888 Plus بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثُماني النواة، زمعالج الرسومات Adreno 660
الذاكرة والرامات
  1. الرام: 8 أو 12 جيجابايت
  2. الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت
  3. نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
  4. نوع ذاكرة الرام LPDDR5
نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS 1.0

“كاميرا ولا في الخيال”.. مواصفات هاتف Vivo X80 Pro الجديد

“فيفو ملهاش بديل”.. سعر ومواصفات هاتف Vivo X80 Pro

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي 1 19/6/2022 - 3:07 ص

الكاميرات والتصوير

  • الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجابكسل رئيسية.
  • الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بريسكوب.
  • الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل تقريب بصري.
  • الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل زاوية واسعة.
  • الكاميرات تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF.
  • التركيز التلقائي بالليزر
  • التقاط الصور بزاوية واسعة Ultrawide
  • التقريب البصري 5x
  • التقريب الرقمي 60x
  • تقنية التثبيت البصري OIS
  • تقنية Gimbal للتثبيت في كاميرا الزاوية واسعة.
  • إعدادات توازن اللون الأبيض
  • فيديو بدقة 4320P 8K
  • كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، والشحن اللاسلكي يدعم بقوة 50 وات، ويبلغ سعره تقريبًا 850 دولار أمريكي.

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي 1 19/6/2022 - 3:07 ص

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي 3 19/6/2022 - 3:07 ص
منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي

منافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي 4 19/6/2022 - 3:07 صمنافس الآيفون من فيفو Vivo X80 Pro Plus ملك التصوير بسعر مثالي 5 19/6/2022 - 3:07 ص

Avatar of محمد أحمد
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

4 تعليقات
  1. الساهر يقول

    هذه المواصفات وهذه الصورة لفيفو x70 pro pls اصدار الاقدم

    الرد
  2. غير معروف يقول

    السعر

    الرد
    1. محمد أحمد يقول

      850 دولار أمريكي

  3. 5197240213 يقول

    5197240213

    الرد