أسطورة فيفو “vivo iQOO Neo 6”.. هاتف أنيق جديد بمواصفات خرافية

تعتزم شركة فيفو إطلاق أحد أقوى هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق: vivo iQOO Neo 6، حيث كشفت التسريبات عن مواصفات رائعة وخرافية سيأتي بها الموبايل الجديد، تستهدف الشركة من ورائه تحقيق نسب مبيعات كبيرة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يأتي بأبعاد الموبايل: 163.3 × 76.4 × 8.4 ملم، ويبلغ وزنه 195 جرام، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم، على أن يتم طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة بالألوان الأسود، والأزرق، وأخرى.

مواصفات فيفو vivo iQOO Neo 6

الشاشة من نوع أوليد بحجم 6.62 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 398 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS المعالجات معالج أساسي من نوع كوالكوم SM8350 سناب دراغون 888 5G، بدقه تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 660 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 8/12 جيجابايت التخزين 128/256 جيجابايت، UFS 3.1 الكاميرات والفيديو الكاميرا الأساسية الأولى الخلفية عريضة بدقة 64 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية عريضة جدًا بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل، خاصة بالعمق.

مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما

تصوير وتسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطار بالثانية

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل. البطارية والشحن بطارية 4400 ملي أمبير، من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

يهمك أيضًا:

Vivo iQOO 8 Pro هاتف رائد فخم بمواصفات رائعة

vivo X70 Pro أقوى هاتف رائد بسعر منافس متوقع

فيفو “iQOO Z5 Pro”.. أرخص هاتف ذكي يملك كاميرات فائقة الدقة

فيفو تُكشر عن أنيابها بـ “Vivo V23e”.. أقوى هواتف الفئة المتوسطة

سعر فيفو vivo iQOO Neo 6

يأتي سعر فيفو آي كيو نيو 6 بسعر 380 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: