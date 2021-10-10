أسطورة فيفو “vivo iQOO Neo 6”.. هاتف أنيق جديد بمواصفات خرافية
تعتزم شركة فيفو إطلاق أحد أقوى هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق: vivo iQOO Neo 6، حيث كشفت التسريبات عن مواصفات رائعة وخرافية سيأتي بها الموبايل الجديد، تستهدف الشركة من ورائه تحقيق نسب مبيعات كبيرة، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يأتي بأبعاد الموبايل: 163.3 × 76.4 × 8.4 ملم، ويبلغ وزنه 195 جرام، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم، على أن يتم طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة بالألوان الأسود، والأزرق، وأخرى.
مواصفات فيفو vivo iQOO Neo 6
|الشاشة
|من نوع أوليد بحجم 6.62 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 398 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11 مع واجهة المستخدم OriginOS
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع كوالكوم SM8350 سناب دراغون 888 5G، بدقه تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 660
|الذاكرة والرامات
|الذاكرة العشوائية 8/12 جيجابايت
التخزين 128/256 جيجابايت، UFS 3.1
|الكاميرات والفيديو
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|البطارية والشحن
|بطارية 4400 ملي أمبير، من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.
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سعر فيفو vivo iQOO Neo 6
يأتي سعر فيفو آي كيو نيو 6 بسعر 380 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل:
- في مصر: 6000 جنيه.
- في السعودية: 1430 ريال.
- في الإمارات: 1400 درهم.