أيقونة فيفو iQOO Z7 المنتظر.. هاتف أنيق وفخم مثالي السعر والمواصفات
تستعد شركة فيفو رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، لإطلاق هاتفها الجديد iQOO Z7، وتم مؤخرًا تسريب عدد من الصور الخاصة بتصميم الهاتف، بالإضافة إلى المواصفات المتوقع أن يأتي بها، فتصميمه المتميز الذي يكون على شكل منحني بعض الشيء ليعطي شكل صندوقي، ويوجد على الجانب الأيمن أزرار الطاقة والتحكم في الصوت، والكاميرا الخلفية على هيئة مستطيل ومزودة بمستشعر وفلاش ليد.
مواصفات هاتف فيفو iQOO Z7
|قياس الشاشة
|6.65 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 778G 5G
|المساحة الداخلية
|128/ 256 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|8/12 جيجابايت
|الكاميرا
|ثلاثية (64 + 8 + 2) ميجابايت
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
شبكة الاتصال
|التقنية
|GSM / HSPA / LTE / 5G
|الشبكات
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|السرعة
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
هيكل الجهاز
|أبعاد الهاتف
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|نوع الشريحة
|نانو سيم
|عدد الشرائح
|2 شريحة في وضع استعداد
|خامة الصنع
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|ألوان الهاتف المتوقعة
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الشاشة
|نوع الشاشة
|OLED
|الحجم
|6.65 بوصة
|بنسبة
|86.9% من جسم الهاتف
|بدقة
|1080 × 2400 بكسل
|نسبة البكسلات
|9: 20، 402 بكسل في البوصة
|حماية الشاشة
|واجهة زجاجية
|معدل التحديث
|120 هرتز
الهاردوير
|نظام التشغيل
|أندرويد 11
|واجهة المستخدم
|Funtouch 12
|نوع المعالج
|سناب دراجون 778G 5G
|دقة التصنيع
|6 نانومتر
|السرعة
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|معالج الرسوميات
|أدرينو 645L
الذاكرة
|مساحة التخزين
|128/ 256 جيجا بايت
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 رام
|الذاكرة الإضافية
|لا يدعم
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
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|فلاش
|يدعم
|الفيديو
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|الكاميرا الأمامية
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|الفيديو
|1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم بوليمر
|السَّعَة
|4500 مللي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|65 واط
سعر هاتف فيفو iQOO Z7
لم يتم الإعلان عن سعر هاتف فيفو iQOO Z7 حتى الآن من قبل الشركة ولكن من المتوقع أن يطرح في الهند أولاً بسعر 30.250 روبية أما عن سعر الهاتف في الوطن العربي بما يعادل 1.535 ريال سعودي، و1.505 دَرْهم إماراتي، وما يقارب الـ 13000 جنيه مصري.