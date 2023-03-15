أيقونة فيفو iQOO Z7 المنتظر.. هاتف أنيق وفخم مثالي السعر والمواصفات

تستعد شركة فيفو رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، لإطلاق هاتفها الجديد iQOO Z7، وتم مؤخرًا تسريب عدد من الصور الخاصة بتصميم الهاتف، بالإضافة إلى المواصفات المتوقع أن يأتي بها، فتصميمه المتميز الذي يكون على شكل منحني بعض الشيء ليعطي شكل صندوقي، ويوجد على الجانب الأيمن أزرار الطاقة والتحكم في الصوت، والكاميرا الخلفية على هيئة مستطيل ومزودة بمستشعر وفلاش ليد.

مواصفات هاتف فيفو iQOO Z7

قياس الشاشة 6.65 بوصة المعالج Snapdragon 778G 5G المساحة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الذاكرة العشوائية 8/12 جيجابايت الكاميرا ثلاثية (64 + 8 + 2) ميجابايت نظام التشغيل أندرويد 11

شبكة الاتصال

التقنية GSM / HSPA / LTE / 5G الشبكات G3

G4

G5 السرعة HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G

هيكل الجهاز

أبعاد الهاتف الطول 38.9 ملم

العرض 25.2 ملم

الارتفاع 7.7 ملم

الوزن 166 جرام نوع الشريحة نانو سيم عدد الشرائح 2 شريحة في وضع استعداد خامة الصنع الوجهة زجاج.

الإطار بلاستيك.

الظهر بلاستيك ألوان الهاتف المتوقعة أزرق

أسود

برتقالي

لبني

أخرى

الشاشة

نوع الشاشة OLED الحجم 6.65 بوصة بنسبة 86.9% من جسم الهاتف بدقة 1080 × 2400 بكسل نسبة البكسلات 9: 20، 402 بكسل في البوصة حماية الشاشة واجهة زجاجية معدل التحديث 120 هرتز

الهاردوير

نظام التشغيل أندرويد 11 واجهة المستخدم Funtouch 12 نوع المعالج سناب دراجون 778G 5G دقة التصنيع 6 نانومتر السرعة ثماني النواة

4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) معالج الرسوميات أدرينو 645L

الذاكرة

مساحة التخزين 128/ 256 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8/ 12 رام الذاكرة الإضافية لا يدعم

الكاميرات

الكاميرا الخلفية ثلاثية

64 ميجابكسل (عريضة) 1.8/ F

8 ميجابكسل (عريضة جداً) 2.2/ f

2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ F فلاش يدعم الفيديو تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية

1080 بكسل 30/60/120 إطارًا في الثانية

مثبت الكتروني gyro-EIS الكاميرا الأمامية واحدة

32 ميجا بكسل (عريضة) AF الفيديو 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية

البطارية

نوع البطارية ليثيوم بوليمر السَّعَة 4500 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 65 واط

سعر هاتف فيفو iQOO Z7

لم يتم الإعلان عن سعر هاتف فيفو iQOO Z7 حتى الآن من قبل الشركة ولكن من المتوقع أن يطرح في الهند أولاً بسعر 30.250 روبية أما عن سعر الهاتف في الوطن العربي بما يعادل 1.535 ريال سعودي، و1.505 دَرْهم إماراتي، وما يقارب الـ 13000 جنيه مصري.