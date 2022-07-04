أقوى منافس للكبار فيفو iQOO 9T هاتف متكامل بتصميم فخم

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف جديد متكامل بمواصفات مثالية: iQOO 9T، سيتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: 163.3 × 75.6 × 8.2 ملم، ووزن 188 جرام، يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويأتي مع الألوان أسود، أبيض، برتقالي، وأخرى، ومن المتوقع أن يكون أقوى هواتف الفئة المتوسطة، ومنافسًا قويًا للكبار.

مواصفات فيفو iQOO 9T

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1080 × 2412 بكسل، ونسبة 20:9، 394 بكسل في البوصة، وحماية الشاشة زجاج كورنينج الغوريلا 5، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم Realme UI 3.0 المعالجات معالج أساسي من نوع MediaTek Dimensity 8100 بدقة تصنيع 5 نانومتر، وسرعة ثُماني النواة، ومعالج رسوميات gpu Mali-G610 MC6 الذاكرة والرمات الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام التخزين 128/256 جيجابايت، UFS 3.1

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل، 24mm، عريضة، فتحة عدسة f/1.9

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، عريضة جدًا، فتحة عدسة f/2.3

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، للماكرو، فتحة عدسة f/2.4

مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما

تصوير وتسجيل الفيديو 4K، بمعدل 30/60 إطار بالثانية

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، 26mm، عريضة، فتحة عدسة f/2.5

البطارية والشحن والسعر

بطارية بسعة 5100 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 200 وات، تصل إلى 100% في 32 دقيقة، ويبلغ متوسط سعره 320 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 6000 جنيه مصري، و 1195 ريال سعودي.