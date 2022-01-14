منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة

محمد فوزي

تستعد شركة شاومي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد الرائع Xiaomi 12 Ultra ضمن سلسلة شاومي 12 القادمة التي تحمل النسخة العادية والبرو أيضًا، ويقترب هذا الهاتف في السعر من آيفون 13 ليكون منافسًا قويًا لها، وتأمل الشركة في تحقيق نسب مبيعات كبيرة وتحقيق نجاحًا لهاتف الرائد الأقوى المنتظر، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 164.3 مم، العرض 74.6 مم، السُمك 8.4 مم، ويبلغ وزنه 234 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، مصنوع من إطار جانبي من الألومنيوم مع ظهر من السيراميك، كما تشير الصور المتداولة إلى أقرب تصميم سيأتي به الهاتف، وقد تكون مختلفة قليلاً فور طرحه رسميًا.

منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة

مواصفات شاومي Xiaomi 12 Ultra

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.81 بوصة، ودقة 1440×3200 بكسل (+2K)، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 91.4%، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
المعالجات معالج أساسي من نوعع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ثُماني النوة، ودقة تصنيع 4 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 730
الذاكرة والرامات
  1. الرام: 8 أو 12 جيجابايت.
  2. الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.
  3. نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
  4. نوع ذاكرة الرام LPDDR5x
نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13

منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة 1 14/1/2022 - 11:36 ص

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الكاميرات والتصوير

  • الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثالثة بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل.
  • تدعم التقريب البصري حتى 5x
  • تدعم التقريب الهجين حتى 10x
  • تدعم التقريب الرقمي حتى 120x
  • تدعم التشغيل السريع والمؤقت الذاتي
  • تدعم الالتقاط المستمر وإعدادات توازن اللون الأبيض.
  • تصوير الفيديو بدقة 4320P 8K ودقة 2160P 4K وقة 1080P FHD
  • كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.
منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة 2 14/1/2022 - 11:36 ص
منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة

الشحن والبطارية

بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

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منافس الآيفون| شاومي Xiaomi 12 Ultra هاتف أنيق ومثالي يُشعل المنافسة 3 14/1/2022 - 11:36 ص

سعر Xiaomi 12 Ultra

أما عن السعر المتوقع أن يأتي به هاتف شاومي 12 ألترا الجديد، فسيكون بمعدل 915 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 3400 ريال سعودي و14500 جنيه مصري، و8200 درهم مغربي، وما يقارب الـ 122000 دينار جزائري.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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