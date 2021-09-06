شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة “Xiaomi 11T Pro”.. هاتف مثالي سعر ومواصفات

بواسطة محمد فوزي

أعلنت شراكة شاومي رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديد تي 11 بالأسواق في منتصف سبتمبر الجاري، متضمنًا الهاتف المثالي: Xiaomi 11T Pro، الذي يأتي بالألوان الأبيض والأسود والأزرق، مع أبعاد طول 163.7 مم، وعرض 76.4 مم، وسُمك 7.8 مم، بينما يبلغ وزنه 196 جرام، ويدعم هذا الموبايل جميع شبكات الاتصالات المختلفة حتى الجيل الخامس 5G، وسيحمل أيضًا العديد من المواصفات الحديثة والرائعة.

شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة "Xiaomi 11T Pro".. هاتف مثالي سعر ومواصفات 1 6/9/2021 - 9:16 م

أبرز مواصفات Xiaomi 11T Pro

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وكثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش مع درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية مع طبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس 5
المعالجات معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888، ثماني النواة بدقة تصنيع 5 نانو متر، ومعالج الرسومات Adreno 660
الذاكرة والرام
  • الرام 12 جيجابايت
  • الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت
  • نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1
  • نوع ذاكرة الرام LPDDR5
نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.5
الكاميرات والفيديو
  • 3 كاميرات خلفية
  • الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية)
  • الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل (زاوية واسعة)
  • الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل (تصوير الماكرو)
  • يدعم التركيز التلقائي والتقاط الصور بزاوية واسعة.
  •  وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي والاحترافي.
  • تصوير الفيديو بدقة 3240P 8K
مواصفات أخرى
  1. سارع
  2. جيروسكوب
  3. التقارب
  4. البوصلة
  5. بارومتر
  6. مستشعر ألوان الطيف
الشحن والبطارية الشحن السريع يدعم بقوة 120 واط، مع بطارية بسعة 4520 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو غير قابل للإزالة.

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شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة "Xiaomi 11T Pro".. هاتف مثالي سعر ومواصفات
شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة “Xiaomi 11T Pro”.. هاتف مثالي سعر ومواصفات

سعر شاومي تي 11 برو

أما عن السعر المرتقب لهاتف شاومي تي 11 برو الجديد، فقد يسجل 575 دولار أمريكي، وه ما يعادل:

  1. في المغرب 5000 درهم
  2. في السعودية 2150 ريال
  3. في مصر 9000 جنيه
  4. في الجزائر 76000 دينار


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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر