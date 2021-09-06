شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة “Xiaomi 11T Pro”.. هاتف مثالي سعر ومواصفات
أعلنت شراكة شاومي رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديد تي 11 بالأسواق في منتصف سبتمبر الجاري، متضمنًا الهاتف المثالي: Xiaomi 11T Pro، الذي يأتي بالألوان الأبيض والأسود والأزرق، مع أبعاد طول 163.7 مم، وعرض 76.4 مم، وسُمك 7.8 مم، بينما يبلغ وزنه 196 جرام، ويدعم هذا الموبايل جميع شبكات الاتصالات المختلفة حتى الجيل الخامس 5G، وسيحمل أيضًا العديد من المواصفات الحديثة والرائعة.
أبرز مواصفات Xiaomi 11T Pro
|الشاشة
|من نوع سوبر أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وكثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش مع درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية مع طبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس 5
|المعالجات
|معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888، ثماني النواة بدقة تصنيع 5 نانو متر، ومعالج الرسومات Adreno 660
|الذاكرة والرام
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|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.5
|الكاميرات والفيديو
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|مواصفات أخرى
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|الشحن والبطارية
|الشحن السريع يدعم بقوة 120 واط، مع بطارية بسعة 4520 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو غير قابل للإزالة.
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سعر شاومي تي 11 برو
أما عن السعر المرتقب لهاتف شاومي تي 11 برو الجديد، فقد يسجل 575 دولار أمريكي، وه ما يعادل:
- في المغرب 5000 درهم
- في السعودية 2150 ريال
- في مصر 9000 جنيه
- في الجزائر 76000 دينار