شاومي تتحدى بملك الفئة المتوسطة “Xiaomi 11T Pro”.. هاتف مثالي سعر ومواصفات

أعلنت شراكة شاومي رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديد تي 11 بالأسواق في منتصف سبتمبر الجاري، متضمنًا الهاتف المثالي: Xiaomi 11T Pro، الذي يأتي بالألوان الأبيض والأسود والأزرق، مع أبعاد طول 163.7 مم، وعرض 76.4 مم، وسُمك 7.8 مم، بينما يبلغ وزنه 196 جرام، ويدعم هذا الموبايل جميع شبكات الاتصالات المختلفة حتى الجيل الخامس 5G، وسيحمل أيضًا العديد من المواصفات الحديثة والرائعة.

أبرز مواصفات Xiaomi 11T Pro

الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، وكثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش مع درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة، ويبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية مع طبقة حماية من زجاج غوريلا جلاس 5 المعالجات معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888، ثماني النواة بدقة تصنيع 5 نانو متر، ومعالج الرسومات Adreno 660 الذاكرة والرام الرام 12 جيجابايت

الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت

نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1

نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.5 الكاميرات والفيديو 3 كاميرات خلفية

الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجابكسل (رئيسية)

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل (زاوية واسعة)

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل (تصوير الماكرو)

يدعم التركيز التلقائي والتقاط الصور بزاوية واسعة.

وضع عزل الخلفية ووضع التصوير الليلي والاحترافي.

تصوير الفيديو بدقة 3240P 8K مواصفات أخرى سارع جيروسكوب التقارب البوصلة بارومتر مستشعر ألوان الطيف الشحن والبطارية الشحن السريع يدعم بقوة 120 واط، مع بطارية بسعة 4520 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو غير قابل للإزالة.

يهمك أيضًا:

العملاق Mi 11T Pro الجديد تقلب الموازين بالمواصفات

جنون Poco X3 GT هاتف فخم جديد غير قابل للمنافسة

Redmi Note 11 pro المنتظر قد يأتي بكاميرا 200 ميجابكسل

القائمة الكاملة لهواتف شاومي التي ستحصل على MIUI 12.5



سعر شاومي تي 11 برو

أما عن السعر المرتقب لهاتف شاومي تي 11 برو الجديد، فقد يسجل 575 دولار أمريكي، وه ما يعادل: