شاومي تتحدى بـ Redmi Note 11 Pro max الأسطوري.. هاتف أنيق بتصميم فريد

تعتزم شركة شاومي الصينية، إطلاق سلسلة ريدمي نوت 11، بعدما استطاع سلسلة ريدمي نوت 10 خلال الفترة الماضية، نجاحًا كبيرًا، وتحمل السلسلة النسخة العادية والبرو والبرو ماكس، وتناولنا معكم في مقال سابق، أبرز مواصفات ريدمي نوت 11 برو، بينما نتناول معكم خلال السطور التالية: Redmi Note 11 Pro max، والذي يأتي مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك، بوزن 102 جرام وهو خفيف نسبيًا، بينما يبلغ سُمكه 8.1 ملم، ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Redmi Note 11 Pro max

نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة مستخدم MIUI 13 الكاميرات والفيديو الكاميرا الأساسية عريضة خلفية بدقة 108 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجابكسل.

تدعم التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF

دعم تصوير الفيديو بدقة 2160P 4K

تصوير كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.67 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل، بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز المعالجات الرام 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x الذاكرة والرامات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 778G، بدقة التصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 642L الشحن والبطارية بطارية بسعة 5020 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

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سعر ريدمي نوت 11 برو ماكس

أما عن سعر هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi Note 11 Pro Max، فيبلغ 280 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: