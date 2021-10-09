عملاق شاومي Redmi Note 11 Pro.. قد يأتي بقوة شحن خارقة وكاميرا 200 ميجابكسل
كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات عملاق شاومي الجديد: Redmi Note 11 Pro أقوى هواتف سلسلة ريدمي نوت 11 القادمة، وكانت المفاجأة في شرعة السحن الخارقة المزود بها بـ 120 وات، متخطية قوة الشحن التي جاءت بها سلسلة نوت 10 سابقة التي كانت تقدر بـ 33 وات، ومن المتوقع أن يأتي أيضًا بكاميرات فائقة الدقة 200 ميجابكسل، كما سيتمتع بحواف شاشة نحيفة، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ننشر لكم خلال السطور التالية أبرز المواصفات المتوقعة.
مواصفات Redmi Note 11 Pro
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 12 من واجهة المستخدم MIUI 12
|الشاشة
|من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة، ودقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية.
|الذاكرة والرامات
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|المعالجات
|معالج أساسي من نوع سناب دراجون 732G ثماني النواه تكنولوجيا 8 نانو، ومُعالج رسوميات من نوع أدرينو 618
|الكاميرات
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|البطارية والشحن
|بطارية بسعة 5020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
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السعر ومواصفات إضافية
يأتي هاتف ريدمي نوت 11 برو من شاومي بتشكيلة رائعة من الألوان الرائعة مثل الرمادي والأزرق والبرونزي، يدعم شريحتين اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، أما عن السعر المتوقع له فهو:
- النسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام: 310 دولار أمريكي.
- النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام: 320 دولار أمريكي.
- النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام: 355 دولار أمريكي.