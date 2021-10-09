عملاق شاومي Redmi Note 11 Pro.. قد يأتي بقوة شحن خارقة وكاميرا 200 ميجابكسل

كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات عملاق شاومي الجديد: Redmi Note 11 Pro أقوى هواتف سلسلة ريدمي نوت 11 القادمة، وكانت المفاجأة في شرعة السحن الخارقة المزود بها بـ 120 وات، متخطية قوة الشحن التي جاءت بها سلسلة نوت 10 سابقة التي كانت تقدر بـ 33 وات، ومن المتوقع أن يأتي أيضًا بكاميرات فائقة الدقة 200 ميجابكسل، كما سيتمتع بحواف شاشة نحيفة، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ننشر لكم خلال السطور التالية أبرز المواصفات المتوقعة.

مواصفات Redmi Note 11 Pro

نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 من واجهة المستخدم MIUI 12 الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة، ودقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية. الذاكرة والرامات 6/8 جيجا رام.

ذاكرة صلبة بسعة 64/128 جيجابايت المعالجات معالج أساسي من نوع سناب دراجون 732G ثماني النواه تكنولوجيا 8 نانو، ومُعالج رسوميات من نوع أدرينو 618 الكاميرات الكاميرا الرئيسية الخلفية الأولى بدقة 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/1.9.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الثالثة للتقريب والماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/2.4.

الكاميرا الرابعة للعزل بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/2.4.

الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.5 البطارية والشحن بطارية بسعة 5020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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السعر ومواصفات إضافية

يأتي هاتف ريدمي نوت 11 برو من شاومي بتشكيلة رائعة من الألوان الرائعة مثل الرمادي والأزرق والبرونزي، يدعم شريحتين اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، أما عن السعر المتوقع له فهو: