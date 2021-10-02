شاومي تُطلق هاتفها الأرخص “Redmi Note 10 Lite”.. نسخة شبابية بمواصفات عصرية
أعلنت شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، إطلاق أحد أرخص هواتفها على الإطلاق الشبابية التي توفر قيمة مقابل سعر: Redmi Note 10 Lite، يحمل عدد من المواصفات الرائعة، فيأتي مع أبعاد الجهاز: 165.8 × 76.7 × 8.8 ملم، مع وزن 209 جرام، كما سيتم طرحه بالألوان الأسود، الأزرق، الأبيض، الذهبي، مصنوع من واجهة وظهر من الزجاج وإطار بلاسيكي، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتين اتصالات من نوعه نانو سيم.
مواصفات Redmi Note 10 Lite
|الشاشة
|شاشة من نوع IPS LCD، بحجم 6.67 بوصة، تبلغ نسبتها مع إلى الجهاز 84.5%، وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي من نوع Chipset كوالكوم SM7125 سناب دراجون 720G، بدقه تصنيع 8 نانومتر، مع معالج رسوميات Qualcomm Adreno 618 GPU
|الذاكرة والرامات
|الذاكرة العشوائية 4/6 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 64/128 جيجابايت
ذاكرة إضافية من نوع microSDXC
|الكاميرات والفيديو
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|البطارية والشحن
|بطارية بسعة 5020 ملي أمبير، مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات
|نظام التشغيل والواجهة
|أندرويد 10 مع واجهة المستخدم MIUI 12
|مواصفات أخرى
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مواصفات شاومي ريدمي نوت 10 لايت
أما عن سعر هاتف Redmi Note 10 Lite، فيبلغ 175 دولار أمريكي وهو الأرخص من بين إصدارتها الجديدة، وهو ما يعادل:
- في مصر: 2800 جنيه.
- في السعودية: 622 ريال.
- في الإمارات: 620 درهم.