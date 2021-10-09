شاومي تكسر القواعد بـ Redmi K50 Pro Plus.. الأقوى والأسرع أداءً والأنسب سعرًا

تعتزم شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، إطلاق هاتفها الجديد الأحداث الذي يتمتع بمواصفات قوية وأداء أسرع وسعر مناسب ينافس الكبار: Redmi K50 Pro Plus، هاتف أنيق بتصميم رائع يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، يأتي مع أبعاد الجهاز: 164.2 × 76.9 × 8.6 ملم، ويبلغ وزنه 205 جرام، يملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، مصنوع من واجهة وظهر زجاجي، وهيكل من الألومنيوم، وسيتم طرحه بالألوان الأبيض والأزرق والرمادي والأسود وغيرها.

أبرز مواصفات Redmi K50 Pro Plus

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.6 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 395 بكسل في البوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 وواجهة المستخدم MIUI 13 المعالجات معالج أساسي من نوع نوع كوالكوم SM8350 سناب دراجون 898 5G بدقه تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 660 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا رام التخزين 128/256 جيجابايت، UFS 3.1 الكاميرات والفيديو الكاميرا الخلفية الأولى بدقة 108 ميجابكسل، 26mm عريضة، فتحة عدسه f/1.8

الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، عريضة جدًا، فتحة عدسه f/2.2

الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل، لتصوير الماكرو، فتحة عدسه f/2.4

مميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما

تصوير الفيديو – تسجيل فيديو 8K، بمعدل 30 إطار بالثانية

تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطار بالثانية

الكاميرا الأمامية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، فتحه عدسه f/2.5 البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

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سعر ريدمي كي 50 برو بلس

أما عن سعر هاتف شاومي Redmi K50 Pro Plus فيبلغ 770 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: