قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي

قبل انتهاء عام 2022 كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 13 برو، الذي يعد من ضمن السلسلة القوية والمنافسة لهواتف سامسونج وآبل في الأسواق العالمية، حيث ظلت مجموعة شاومي 12 متربعة على عرش العلامة التجارية الصينية من قبل وكانت المنافسة الأولى للكثير من الهواتف بمختلف الفئاتـ ولكن جاء الآن التحدي الأقوى وهو شاومي 13 برو والذي سنتعرف على أهم مواصفاته الآن.

مواصفات شاومي 13 برو

الشاشة 6.73 بوصة الرام 8/ 12 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128/ 256/ 512 جيجا بايت الكاميرا 50 + 50+ 50 ميجا بكسل المعالج Snapdragon 8 Gen 2 البطارية 4820 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13

أبعاد الهاتف

الطول 162.9 مم العرض 74.6 مم السمك 8.4/ 8.7 مم وزن الهاتف 210/ 229 جرام مواد التصنيع الإطار مصنوع من الألومنيوم

وظهر من السيراميك أو البوليمر سيليكون

الشرائح والشبكات

عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشرائح Nano SIM الشبكات G2

G3

G4

G5 GPRS يدعم EDGE يدعم

الشاشة

نوع الشاشة LTPO OLED حجم 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل إبعاد الجهاز 9: 20 بنسبة 89.6% من جسم الهاتف بكثافة 522 بكسل × كل بوصة معدل تحديث 120 هرتز درجة سطوع 1900 شمعة

1200 شمعة

المعالجات

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 عدد الأنوية ثماني النواة تردد آحادي النواة 3.2 جيجاهرتز

رباعي النواة 2.8 جيجاهرتز

ثلاثي النواة 2.0 جيجاهرتز معالج الرسومي Adreno 740 الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت

8/ 128 جيجا بايت

8/ 256 جيجا بايت

12/ 256 جيجا بايت

12/ 512 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128/ 256/ 512 جيجا بايت

الكاميرا

الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (رئيسية) 1.9/ F

50 ميجا بكسل (تقريب بصري) 2.0/ f

50 ميجا بكسل (واسعة) 2.2/ f فيديو 4320P 8K (24 إطارًا)

دقة 2160P 4K (معدل إطارات 60/30)

1080P Full HD (معدل 30/60) فلاش يدعم نوع الفلاش ثنائي كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل فيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو سعة 4820 مللي أمبير الشحن السريع قوة 120 واط الشحن اللاسلكي 50 واط البطارية غير قابلة للإزالة

سعر هاتف شاومي 13 برو

يبلغ متوسط السعر العالمي لهاتف شاومي 13 برو الجديد ما يُعادل 850 دولار أمريكي تقريبًا.