قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي
قبل انتهاء عام 2022 كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 13 برو، الذي يعد من ضمن السلسلة القوية والمنافسة لهواتف سامسونج وآبل في الأسواق العالمية، حيث ظلت مجموعة شاومي 12 متربعة على عرش العلامة التجارية الصينية من قبل وكانت المنافسة الأولى للكثير من الهواتف بمختلف الفئاتـ ولكن جاء الآن التحدي الأقوى وهو شاومي 13 برو والذي سنتعرف على أهم مواصفاته الآن.
مواصفات شاومي 13 برو
|الشاشة
|6.73 بوصة
|الرام
|8/ 12 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256/ 512 جيجا بايت
|الكاميرا
|50 + 50+ 50 ميجا بكسل
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2
|البطارية
|4820 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
أبعاد الهاتف
|الطول
|162.9 مم
|العرض
|74.6 مم
|السمك
|8.4/ 8.7 مم
|وزن الهاتف
|210/ 229 جرام
|مواد التصنيع
|
الشرائح والشبكات
|عدد الشرائح
|2 شريحة
|نوع الشرائح
|Nano SIM
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
الشاشة
|نوع الشاشة
|LTPO OLED
|حجم
|6.73 بوصة
|بدقة
|3200 × 1440 بكسل
|إبعاد الجهاز
|9: 20
|بنسبة
|89.6% من جسم الهاتف
|بكثافة
|522 بكسل × كل بوصة
|معدل تحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع
|
المعالجات
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد
|
|معالج الرسومي
|Adreno 740
|الذاكرة العشوائية
|
|الذاكرة الداخلية
|128/ 256/ 512 جيجا بايت
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|فيديو
|
|فلاش
|يدعم
|نوع الفلاش
|ثنائي
|كاميرا أمامية
|32 ميجا بكسل
|فيديو
|دقة 1080P FHD
|فلاش
|لا يدعم
البطارية والشحن
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعة
|4820 مللي أمبير
|الشحن السريع
|قوة 120 واط
|الشحن اللاسلكي
|50 واط
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
سعر هاتف شاومي 13 برو
يبلغ متوسط السعر العالمي لهاتف شاومي 13 برو الجديد ما يُعادل 850 دولار أمريكي تقريبًا.