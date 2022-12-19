تقنية

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي

معز الصافي

قبل انتهاء عام 2022 كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 13 برو، الذي يعد من ضمن السلسلة القوية والمنافسة لهواتف سامسونج وآبل في الأسواق العالمية، حيث ظلت مجموعة شاومي 12 متربعة على عرش العلامة التجارية الصينية من قبل وكانت المنافسة الأولى للكثير من الهواتف بمختلف الفئاتـ ولكن جاء الآن التحدي الأقوى وهو شاومي 13 برو والذي سنتعرف على أهم مواصفاته الآن.

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي

مواصفات شاومي 13 برو

مواصفات و سعر Xiaomi 13 Pro مميزاته وعيوبه

الشاشة 6.73 بوصة
الرام 8/ 12 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128/ 256/ 512 جيجا بايت
الكاميرا 50 + 50+ 50 ميجا بكسل
المعالج Snapdragon 8 Gen 2
البطارية 4820 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 1 19/12/2022 - 4:36 م
قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي

أبعاد الهاتف

الطول 162.9 مم
العرض 74.6 مم
السمك 8.4/ 8.7 مم
وزن الهاتف 210/ 229 جرام
مواد التصنيع
  • الإطار مصنوع من الألومنيوم
  • وظهر من السيراميك أو البوليمر سيليكون

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 2 19/12/2022 - 4:36 م

الشرائح والشبكات

عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشرائح Nano SIM
الشبكات
  • G2
  • G3
  • G4
  • G5
GPRS يدعم
EDGE يدعم

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 3 19/12/2022 - 4:36 م

الشاشة

نوع الشاشة LTPO OLED
حجم 6.73 بوصة
بدقة 3200 × 1440 بكسل
إبعاد الجهاز 9: 20
بنسبة 89.6% من جسم الهاتف
بكثافة 522 بكسل × كل بوصة
معدل تحديث 120 هرتز
درجة سطوع
  • 1900 شمعة
  • 1200 شمعة

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 4 19/12/2022 - 4:36 م

المعالجات

اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد
  • آحادي النواة 3.2 جيجاهرتز
  • رباعي النواة 2.8 جيجاهرتز
  • ثلاثي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسومي Adreno 740
الذاكرة العشوائية
  • 8/ 12 جيجا بايت
  • 8/ 128 جيجا بايت
  • 8/ 256 جيجا بايت
  • 12/ 256 جيجا بايت
  • 12/ 512 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128/ 256/ 512 جيجا بايت

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 5 19/12/2022 - 4:36 م

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجا بكسل (رئيسية) 1.9/ F
  • 50 ميجا بكسل (تقريب بصري) 2.0/ f
  • 50 ميجا بكسل (واسعة) 2.2/ f
فيديو
  • 4320P 8K (24 إطارًا)
  • دقة 2160P 4K (معدل إطارات 60/30)
  • 1080P Full HD (معدل 30/60)
فلاش يدعم
نوع الفلاش ثنائي
كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل
فيديو دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

قاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 6 19/12/2022 - 4:36 مقاتل الآيفون من شاومي 13 برو عملاق جديد بميزات ثورية وسعر تنافسي 7 19/12/2022 - 4:36 م

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
سعة 4820 مللي أمبير
الشحن السريع قوة 120 واط
الشحن اللاسلكي 50 واط
البطارية غير قابلة للإزالة

سعر هاتف شاومي 13 برو

يبلغ متوسط السعر العالمي لهاتف شاومي 13 برو الجديد ما يُعادل 850 دولار أمريكي تقريبًا.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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