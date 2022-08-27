قاتل الآيفون سامسونج s23 ألترا وحش التصوير بإمكانيات منتظرة خرافية وسعر صادم

من المتوقع أن يحقق هاتف سامسونج s23 ألترا الجديد القادم طفرة كبرى في عالم الهواتف الذكية، لما سيحمله من مواصفات حديثة ومتطورة، وسيكون المنافس الأكبر والأقوى لسلسلة آيفون الجديدة، يأتي مع تشكيلة رائعة من الألوان الشيقة منها الأسود والأصفر والأبيض والأخضر والعنابي، مع أبعاد وهيكل الجهاز: 172.8 × 77.3 × 9.9 ملم، ويبلغ وزنه 223 جرام، يملك شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، مصنوع من واجهة وظهر من الزجاج، وهيكل من الألومنيوم، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

مواصفات سامسونج s23 ألترا

الشاشة من نوع أموليد، تدعم اللمس، ألوان 1 مليار، وتأتي مع حجم 6.79 بوصة، ودقة 1080 × 2448 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد مع واجهة استخدام One UI المعالجات معالج أساسي من نوع كوالكوم SM8350 سناب دراجون 895+ 5G بدقه تصنيع 4 نانومتر، وسرعة ثماني النواة، ومعالج رسوميات gpu ادرينو 660 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 16 جيجابايت التخزين 512 جيجابايت، UFS 3.1

الكاميرات فائقة الدقة في التصوير

الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 108 أو 200 ميجا بكسل، 24mm عريضة.

الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجا بيكسل، 72mm المقربة.

الكاميرا الثالثة بدقة 64 ميجا بكسل، 13mm، عريضة جدًا.

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما

تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية

الكاميرا الأمامية بدقة 33 ميجا بكسل، 27mm عريضة.

البطارية والشحن

بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، مصنوعة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

سعر باهظ

إلا أن اللافت للنظر أن سعر هاتف سامسونج إس 23 ألترا يأتي بسعرًا باهظًا بما يعادل سعر آيفون 14 برو ماكس تقريبًا، متخطيًا حاجز الـ 1200 دولار أمريكي تقريبًا.

مقارنة بين آيفون 13 برو ماكس وسامسونج إس 22 ألترا من حيث السعر والمواصفات