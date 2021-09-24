بمعالج خارق وبطارية ضخمة.. سامسونج تُطلق Galaxy M52 5G عملاق الفئة المتوسطة

أطلقت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021، رسميًا هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة: Galaxy M52 5G، الذي يأتي مع أبعاد 164.2 × 76.4 × 7.4 ملم، بينما يبلغ وزنه الخفيف نسبيًا 173 جرام، ويأتي مع ألوان الأبيض، الأسود، الأزرق، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويعمل على نظام التشغيل أندرويد 11.

مواصفات سامسونج Galaxy M52 5G

الشاشة من نوع سوبر أموليد، بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة، النسب 86.4 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 778G ستة نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 642L الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت ذاكرة التخزين 128 جيجابايت الكاميرات والفيديو الكاميرا الأولى الأساسية الخلفية بدقة 64 ميجابكسل عريضة، فتحة f/1.8

الكاميرا الثانية عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، فتحة f/2.2

الكاميرا الثالثة للماكرو بدقة 5 ميجابكسل، فتحة f/2.4

الكاميرا الأساسية فلاش LED ، بانوراما ، HDR

الكاميرا الأمامية للسيلفى بدقة 32 ميجابكسل عريضة، فتحة f/2.2

تصوير الفيديو [email protected] البطارية والشحن بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. إضافات أخرى أجهزة الاستشعار

مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة

التسارع، الدوران، القرب، بوصلة

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سعر Samsung Galaxy M52 5G

أما عن سعر هاتف سامسونج جالكسي إم 52 فايف جي، فيبلغ 450 دولار أمريكي، وهو ما يعادل: