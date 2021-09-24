بمعالج خارق وبطارية ضخمة.. سامسونج تُطلق Galaxy M52 5G عملاق الفئة المتوسطة
أطلقت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021، رسميًا هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة: Galaxy M52 5G، الذي يأتي مع أبعاد 164.2 × 76.4 × 7.4 ملم، بينما يبلغ وزنه الخفيف نسبيًا 173 جرام، ويأتي مع ألوان الأبيض، الأسود، الأزرق، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويعمل على نظام التشغيل أندرويد 11.
مواصفات سامسونج Galaxy M52 5G
|الشاشة
|من نوع سوبر أموليد، بحجم 6.7 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة، النسب 86.4 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية.
|المعالجات
|معالج أساسي ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 778G ستة نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 642L
|الذاكرة والرامات
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|الكاميرات والفيديو
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|البطارية والشحن
|بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.
|إضافات أخرى
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سعر Samsung Galaxy M52 5G
أما عن سعر هاتف سامسونج جالكسي إم 52 فايف جي، فيبلغ 450 دولار أمريكي، وهو ما يعادل:
- في مصر: 7000 جنيه.
- في السعودية: 1680 ريال.
- في الإمارات: 1650 درهم.
- في العراق: 657225 دينار