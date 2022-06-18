سامسونج تُشعل المنافسة بـ Galaxy F13 ملك الفئة المتوسطة بسعر مفاجأة

هاتف جديد رائع من سامسونج سيتم إطلاقه قريبًا، حاملاً العديد من الميزات الرائعة والسعر المثالي لعشاق الفئة المتوسطة: Galaxy F13، يأتي مع واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك، يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويتوفر مع الألوان الأخضر، الأزرق، البرتقالي.

مواصفات Galaxy F13

الشاشة : من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ودقة 720 × 1600 بكسل.

: من نوع PLS LCD بمقاس 6.6 بوصة، ودقة 720 × 1600 بكسل. نظام التشغيل والواجهة : أندرويد 12 مع واجهة مستخدم One UI Core 4.1

: أندرويد 12 مع واجهة مستخدم One UI Core 4.1 المعالج : من نوع Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانو متر، ثُماني النواة، ومعالج رسوميات Mali-G52

: من نوع Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانو متر، ثُماني النواة، ومعالج رسوميات Mali-G52 التخزين والرام: 64/128 جيجابايت مع 4 جيجا رام

الكاميرا والتصوير

الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل، PDAF، فتحة العدسة f / 1.8

الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل، فتحة العدسة f / 2.2، فائقة الاتساع 123 درجة

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل، فتحة العدسة f / 2.4، بمستشعر للعمق

المميزات فلاش ليد، HDR، بانوراما

تسجيل الفيديو [email protected]

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، فتحة العدسة f / 2.2، عريضة.

سعر وبطارية samsung galaxy f13

يملك هاتف سامسونج جالكسي إف 13 أجهزة الاستشعار البصمة، التسارع، البوصلة، وبطارية بسعة 6000 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وسيتوفر بسعر 229 دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل 3700 جنيه مصري، و870 ريال سعودي.