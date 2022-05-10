مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة بـ 5 كاميرات

استطاع هاتف سامسونج الجديد: Samsung Galaxy A53 5G فور طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق نسب مبيعات كبيرة، نظرًا لما يحمله من مواصفات رائعة مع سعر مثالي، فيتوفر مع الألوان الأسود والأبيض والأزرق والخوخي، ويتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 159.6 مم، العرض 74.8 مم، السُمك 8.1 مم، ويبلغ وزنه 189 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Galaxy A53 5G

الشاشة : من سوبر أموليد، بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل +FHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 85.4%، وكثافة البيكسلات 405 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

: من سوبر أموليد، بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل +FHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 85.4%، وكثافة البيكسلات 405 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالج : Samsung Exynos 1280 بدقة التصنيع 5 نانومتر.

: Samsung Exynos 1280 بدقة التصنيع 5 نانومتر. معالج الرسومات : Mali-G68

: Mali-G68 الرام : 6 أو 8 جيجابايت

: 6 أو 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية : 128 أو 256 جيجابايت.

: 128 أو 256 جيجابايت. نظام التشغيل: أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.

فيديو دقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A53 5G ما قيمته 450 دولار أمريكي تقريبًا.