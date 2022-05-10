مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة بـ 5 كاميرات

محمد فوزي

استطاع هاتف سامسونج الجديد: Samsung Galaxy A53 5G فور طرحه بالأسواق خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق نسب مبيعات كبيرة، نظرًا لما يحمله من مواصفات رائعة مع سعر مثالي، فيتوفر مع الألوان الأسود والأبيض والأزرق والخوخي، ويتوفر مع أبعاد وهيكل الجهاز: الطول 159.6 مم، العرض 74.8 مم، السُمك 8.1 مم، ويبلغ وزنه 189 جرام، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة
المحتويات
مواصفات Galaxy A53 5G
الكاميرات والتصوير
الشحن والبطارية والسعر

مواصفات Galaxy A53 5G

  • الشاشة: من سوبر أموليد، بحجم 6.5 بوصة، ودقة 1080×2400 بكسل +FHD، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 85.4%، وكثافة البيكسلات 405 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
  • المعالج: Samsung Exynos 1280 بدقة التصنيع 5 نانومتر.
  • معالج الرسومات: Mali-G68
  • الرام: 6 أو 8 جيجابايت
  • الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت.
  • نظام التشغيل: أندرويد 12 مع واجهة المستخدم One UI 4.1

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الكاميرات والتصوير

  • الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 64 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.
  • الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 5 ميجابكسل.
  • الكاميرات تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي والاحترافي.
  • فيديو دقة 2160P 4K ودقة 1080P FHD
  • كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل
مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة بـ 5 كاميرات 2 10/5/2022 - 3:21 ص
مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة

الشحن والبطارية والسعر

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

مواصفات وسعر سامسونج Galaxy A53 5G عملاق الفئة المتوسطة بـ 5 كاميرات 3 10/5/2022 - 3:21 ص

يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A53 5G ما قيمته 450 دولار أمريكي تقريبًا.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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