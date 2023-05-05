وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34| هاتف أنيق مثالي السعر والمواصفات

كشفت شركة سامسونج عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 الجديد وسعره بعد أن قامت الشركة بإصدار العديد من التحديثات للهواتف الجديدة، كما أضافت العديد من الخصائص الممتعة سهلة الاستخدام، يتمتع الجوال بمزايا رائعة جعلته يتربع على عرش الفئة المتوسطة مؤخرًا، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل سريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات Samsung Galaxy A34

تقدم سامسونج الهاتف الجديد جلاكسي A34 بمواصفات مميزة ورائعة، ومن هذه المواصفات ما يلي:

الشاشة للجهاز 66 بوصة ومعدل التحديث لها 120 هرتز ونوعها Super Amoled.

ذاكرة الهاتف كبيرة 128 و256 جيجا بايت لسعة تخزين أعلى.

يتوفر الهاتف بنوعين من الرامات ذات سعة 6 جيجا بايت، و8 جيجا بايت.

الجهاز مزود بكاميرا 48+8+5 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بمعالج Mediatek Dimensity 1080.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير تعمل بسرعة 25 وات.

يتواجد عدة ألوان للهاتف منها الأسود والأخضر والبنفسجي والفضي – تاريخ الصدور للجهاز مارس 2023.

مواصفات أخرى

يبلغ طول الجهاز حوالي 162 سم وعرضه 78 سم.

يبلغ سمك الجهاز 8.2 مم.

يبلغ وزن الجهاز 199 جرام.

المواد التي تم تصنيع الجهاز منها هي البلاستيك للظهر والإطار الجانبي للجهاز.

يدعم الهاتف شبكات4G, 3G, 2G, 5G كما يدعم GPRS, EDGE.

سرعة الإنترنت للشبكات تصل في 3G إلى 42 ميجابايت وفي شبكة 4G تصل إلى 800 ميجا بايت.

يتميز الجهاز بوجود 2 شريحة للاتصال.

الهاتف به ذاكرة خارجية حيث يدعم بطاقة Micro SD.

نظام التشغيل للهاتف أندرويد 13.

الكاميرات والبطارية

الهاتف مزود بـ 3 كاميرات 48، 8، 5 ميجا بكسل.

مزود بكاميرا سيلفي، ودقة الكاميرا 13 ميجا بكسل.

مزود بسماعات خارجية حيث يدعم 2 سماعة ستيريو.

الشاشة الهاتف مقاومة للماء والغبار.

شحن البطارية سريع يعمل بقوة 25 وات.

سعر الهاتف ذو الذاكرة 128 جيجابايت يبلغ متوسط 1130 ريال سعودي، وهو سعر مثالي لما يملكه من مواصفات رائعة.