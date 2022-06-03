أحدث وأرخص هواتف سامسونج Galaxy A04s بـ 4 كاميرات وبطارية كبيرة

كشفت شركة سامسونج عن أحدث وأرخص هواتفها مؤخرًا Galaxy A04s، موبايل جديد يناسب مختلف الفئات من خلال سعره المثالي مع مواصفات جيدة، يأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: 164.2 × 75.9 × 9.1 ملم، ويبلغ وزنه 196 جرام، مصنوع من واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك، مع ألوان الجوال أسود، أزرق، أبيض، يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

مواصفات سامسونج Galaxy A04s

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة 720 × 1600 بكسل، بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، والنسب 82.3% نسبة الشاشة إلى الجسم. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 480 ثماني النواة، ومعالج الرسوميات Adreno 619 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت ذاكرة التخزين 64 – 128 جيجابايت

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 13 ميجابكسل عريضة.

الكاميرا الثانية 2 ميجابكسل للماكرو.

الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل للعمق.

مميزات الكاميرا الأساسية فلاش LED

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الكامير الأمامية للسيلفي بدقة 8 ميجابكسل

البطارية والشحن والسعر

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات،ويبلغ سعر الهاتف 170 دولار أمريكي فقط، أي ما يعادل 635 ريال سعودي، و3100 جنيه مصري.

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